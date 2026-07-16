El PP da su "respeto absoluto" al fallo europeo de la amnistía, pero dice ahora que el "debate no es solo jurídico"

El mismo Partido Popular que estaba convencido de que la justicia europea tumbaría la Ley de Amnistía, diseñada y aprobada por el Gobierno de coalición con formaciones como Junts y Esquerra, ha reaccionado este jueves al fallo jurídico que avala que es compatible con el derecho comunitario. Lo ha hecho con la habitual confirmación del máximo respeto a las decisiones judiciales, pero introduciendo varios 'peros' al respecto. Todos esos condicionantes están dirigido a una única conclusión, la Ley de Amnistía no ha quedado completamente avalada.

Los populares, a través de un comunicado trasladado al conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales de la norma, han confirmado su "respeto absoluto al fallo del Tribunal", pero rechazando de pleno que este sea el punto y final del recorrido de la norma en tribunales.

"No dicta una sentencia sobre toda la Ley de Amnistía" porque "se circunscribía a un análisis muy concreto" de esta y, por lo tanto, "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política". Esta es la postura de un Partido Popular que también se reserva otra opinión que, a su vez, apuntala cuál será su estrategia política en caso de que la Ley de Amnistía también acabe siendo avalada de forma definitiva por el Tribunal Constitucional el próximo mes de octubre: "El debate nunca fue solo jurídico".

Los populares se reservan un as en la manga: "El debate nunca fue solo jurídico"

Desde Génova 13 han señalado que el fallo jurídico conocido hoy solo supone "un paso más de un largo proceso judicial", dando por hecho que el Gobierno lo "intentará presentar esta sentencia como el final del debate". Los de Feijóo creen —auguran— que en el Ejecutivo "se equivocan", puesto que "el debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria", adelantando que "nuestra respuesta sigue siendo no".

A pesar de los recientes acercamiento de Núñez Feijóo al empresariado catalán, desde el PP insisten en que pase lo que pase, "ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad de cometió el separatismo", aludiendo al rol que jugaron formaciones como Junts, ERC o la CUP. "Todavía diez años más tarde Catalunya intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico", subrayan.