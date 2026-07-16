Desde Junqueras hasta Aznar: las reacciones al aval del TJUE de la ley de amnistía 

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves, tras mucha expectación, la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", respondiendo así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó una "autoamnistía" ni que afectara a intereses financieros de la UE.

Las reacciones no han tardado en llegar. Oriol Junqueras, uno de los protagonistas de la jornada, ha sido uno de los primeros, junto a Carles Puigdemont, en pronunciarse y en aplaudir la medida. "Ya no hay excusas", ha señalado el líder de ERC, quien ha reclamado este jueves la aplicación de la ley de amnistía.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido por su parte la aplicación "diligente e integral" de la ley de amnistía por parte de los tribunales, ya que "es hora de mirar hacia adelante". "Europa ha hablado. Cataluña sigue adelante", ha destacado en una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat que ha durado unos ocho minutos.

Mientras tanto, desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha querido recordar que la apuesta del ejecutivo por la amnistía es perfectamente legítima. "Hay una mayoría plurinacional que avanza y una minoría de bloqueo sin proyecto de país", ha agregado en redes sociales.

La "agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"

Desde el Partido Popular (PP) han querido expresar su "respeto absoluto" al fallo, aunque han puntualizado que es un "paso más" de un largo proceso judicial y que no examina su constitucionalidad, según han señalado fuentes del partido a EFE.

En un tono más duro, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha afirmado que la "agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse" y que hoy es un "muy buen momento" para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro "el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". "Constituciones y tratados van de la mano y corren los mismos peligros, siendo las primeras los fundamentos de los segundos", ha agregado el exdirigente popular.