Ramón Espinar responde tajante a Pablo Iglesias tras aludir a su padre enfermo: "Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda"

Ramón Espinar, exmiembro de Podemos, ha cargado con dureza en su perfil de X contra Pablo Iglesias después de que el fundador de la formación morada haya escrito un artículo en el que menciona a su padre.

"Me llega un artículo de Pablo Iglesias usando como ejemplo de 'dar asco' a mi padre. Para haber sido compañeros y amigos y saber que él está en fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal, no está mal. Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda", ha escrito Espinar.

Y ha añadido: "Es la hostia porque me señala siendo obvio que no soy responsable de actos que no he cometido. Señala a un señor que tiene una enfermedad bien jodida y la cabeza perdida, que no va a poder defenderse. Y lo sabe. Y lo hace en un texto en el que derrocha culpa por desclasado".

Qué dice el artículo

En un texto titulado James Chambers y los ricos de izquierdas, publicado en Diario Red, el fundador de Podemos menciona al padre de Ramón Espinar al hablar de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid.

"Quienes dan asco son los sindicalistas y los dirigentes de izquierdas que usaban las tarjetas black; desde el padre de Ramón Espinar (del PSOE) hasta 6 consejeros de Caja Madrid que venían de Comisiones Obreras todos con origen muy proletario", reza el artículo.

El texto en cuestión va sobre la detención del activista en favor de Palestina Fergie Chambers que, como explica Iglesias "está en un calabozo en Madrid, a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre su extradición a EEUU. Trump lo quiere allí y leemos en la prensa que le podrían caer 30 años de cárcel".

"James Chambers es muy rico porque procede de una de las familias más adineradas de EEUU. Pero resulta que ha utilizado buena parte de su dinero en apoyar a grupos de izquierdas y a grupos de solidaridad con Palestina", dice Iglesias, que compara a este hombre con la carrera del padre de Espinar.