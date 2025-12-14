Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bárbara, azafata de vuelo, en su trabajo: "Está prohibido darse besos y demostraciones de afecto en público"
Sociedad
Sociedad

Bárbara, azafata de vuelo, en su trabajo: "Está prohibido darse besos y demostraciones de afecto en público"

Qué está permitido y qué no cuando el personal de cabina lleva el uniforme.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una azafata en un avión en una imagen de archivo.Getty Images

Las azafatas y azafatos de vuelo son una figura clave en la aviación comercial: garantizan la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de los pasajeros a miles de metros de altura. Para muchos niños, este trabajo representa un sueño ligado a viajar por el mundo y vivir experiencias únicas. Sin embargo, detrás de esa imagen idealizada, la profesión sigue una serie de normas estrictas de conducta, incluso fuera del avión.

En este contexto, la azafata de vuelo y creadora de contenido argentina Bárbara Bacilieri ha compartido un video en redes sociales explicando qué está permitido y qué no cuando el personal de cabina lleva el uniforme de su aerolínea. Con una comunidad de millones de seguidores en TikTok, la joven utiliza su experiencia profesional para mostrar el detrás de escena de una profesión que, más allá de los viajes, está regida por reglas muy precisas.

Una de las normas que más sorpresa causó fue la relacionada con el comportamiento con sus compañeros. “Está prohibido darse besos y demostraciones de afecto en público”, asegura Bacilieri, ya que la compañía considera estas actitudes incompatibles con la imagen profesional que debe proyectarse ante los pasajeros. El uniforme, subrayó, no es solo una prenda de trabajo, sino un símbolo institucional que exige determinada conducta incluso fuera del avión.

Otras prohibiciones

Las restricciones no terminan ahí. La azafata también mencionó que no está permitido fumar ni utilizar dispositivos electrónicos para hacerlo mientras se viste el uniforme. Tampoco se puede masticar chicle o hacer globos. A esto se suman limitaciones en momentos clave de la jornada laboral, ya que no se puede tomar café en la puerta de embarque ni consumir alcohol con el uniforme puesto, aunque aclaró con ironía que el agua sí está siempre permitida.

El debate se amplió en los comentarios, donde muchos usuarios preguntaron por otros aspectos habituales, como los tatuajes o el salario. “Estos cuidados muestran la importancia que tienen las azafatas en representar la marca y mantener una conducta ejemplar mientras cumplen con sus responsabilidades”, resume la azafata, subrayando que el uniforme no solo identifica a la tripulación, sino que implica asumir un compromiso constante con la imagen

En otro de sus vídeos, la creadora añadió un dato menos conocido: existen palabras que el personal evita pronunciar frente a los pasajeros para no generar alarma. Términos como “emergencia”, “fuego” o “bomba” quedan reservados exclusivamente para comunicaciones internas. Además, con explicaciones sencillas y tono cercano, Bárbara Bacilieri no solo entretiene en sus vídeos, sino que también pone sobre la mesa el debate sobre los límites entre la vida personal y la representación profesional en trabajos de cara al público.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 