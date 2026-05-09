La mujer ingresada en Alicante que estuvo en contacto con una de las fallecidas por hantavirus da negativo

La mujer ingresada en Alicante que estuvo en contacto con una de las fallecidas por hantavirus ha dado negativo este sábado en la prueba de PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología. Se espera que se le realice una segunda prueba diagnóstica transcurridas las 24 horas.

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado el resultado de la prueba a través de sus redes sociales. "La PCR realizada a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus. Conforme al protocolo establecido, se realizará una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas", ha señalado en 'X' (antes conocido como Twitter).

Se trataba de la primera persona ingresada en España con sospechas de haber contraído el hantavirus, una mujer de 32 años, que aún continúa en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos, según recoge EFE. La mujer, que residía en la Playa de San Juan de Alicante, permanece en la misma habitación de aislamiento desde que llegó de su casa este viernes.

Se espera que el crucero 'MV Hondius', afectado por el brote de hantavirus, fondee en el puerto de industrial de Granadilla, en Tenerife, este domingo, entre las cuatro y las seis de la madrugada. Los pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar, según han anunciado desde el Gobierno, y se sometan a evaluaciones para conocer su estado de salud.