Cae a un canal con la furgoneta durante la mañana en medio de una niebla espesa y la justicia obliga al ayuntamiento a indemnizar con 45.000 euros por no haber señalizado bien

El 28 de septiembre de 2020, a primera hora de la mañana, un trabajador de la empresa constructora CityTec que iba a reparar una avería en el alumbrado público de una de las calles de la ciudad neerlandesa de Delft se cayó con su furgoneta a un canal.

Las condiciones meteorológicas existentes fueron determinantes para que tuviera lugar el suceso (que afortunadamente se saldó con el conductor de la furgoneta ileso). A la hora a la que sucedió el accidente, había niebla, todo estaba en penumbra y la carretera por la que circulaba el vehículo estaba mojada.

El empleado de la compañía CityTec iba muy despacio al tratarse de una zona por la que nunca había transitado. Sin embargo, esa precaución no fue suficiente debido a que, según ha dictaminado la justicia neerlandesa, la zona no estaba correctamente señalizada.

Tal y como recoge el medio de comunicación neerlandés Algemeen Dagblad, el conductor de la furgoneta aseguró que el canal al que se cayó con su furgoneta parecía una carretera normal y corriente porque el bordillo estaba rebajado y faltaban marcas claras.

Más de 45.000 euros en daños que finalmente tendrá que asumir el ayuntamiento

Inicialmente, la aseguradora Allianz se hizo cargo de los más de 45.000 euros en daños que se originaron como consecuencia de la caída del vehículo al canal, pero posteriormente la compañía acudió a los tribunales para reclamarle la mencionada cantidad al Ayuntamiento de Delft.

La empresa argumentó que el consistorio había creado una situación de tráfico peligrosa y no había hecho nada al respecto, ya que siete meses antes otro vehículo cayó al canal en el mismo lugar y no se habían adoptado medidas adicionales de seguridad.

"La calzada y la acera estaban pavimentadas prácticamente con los mismos adoquines y no había ningún banco en el borde del canal. Una barandilla, un bordillo, una señal de advertencia o una banda de color podrían haber indicado claramente dónde terminaba la calzada y comenzaba el canal, pero no había nada de eso", apuntan desde Algemeen Dagblad.

La decisión del juez ha sido que el Ayuntamiento de Delft pague más de 45.000 euros en concepto de indemnización a Allianz, más intereses, gastos de peritaje (1.200 euros) y costas procesales (más de 5.000 euros).