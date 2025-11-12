El dueño de un taller mecánico usa su local comercial para dormir y los vecinos del municipio saltan: "Tiene una casa, pero le gusta dormir aquí"

Un mecánico se enfrenta a una multa después de que sus vecinos le vieran dormir en el interior de su local. "Tiene una casa, pero le gusta dormir aquí", afirmó un concejal del municipio el pasado viernes por la tarde, según recoge un medio local. El hombre, sin embargo, ha criticado la decisión administrativa y ha afirmado que debería poderse echar una siesta de vez en cuando en su garaje, algo que para los funcionarios no se adapta a la realidad. "Si tienes una cocina, una despensa bien surtida y una ducha, haces más que simplemente echarte una siesta allí".

La orden de pagar la multa llegó en agosto de 2024, momento en el que el protagonista de la historia decidió presentar una objeción, algo que la audiencia pospuso hasta tres veces. Finalmente, tras meses estudiando el caso, el Comité de Objeciones y Apelaciones se reunió el pasado viernes y se han llegado a la conclusión de que el hombre continúo usando el garaje como vivienda, incluso después de la emisión de la orden. El hombre aún no ha recibido la multa.

No es lo único por lo que se le investiga, pues según se pudo conocer durante la audiencia, el mecánico también construyó un entrepiso para guardar los vehículos sin contar con la debida autorización para ello. "El señor solicitó dicho permiso, pero proporcionó información errónea", aseguran desde el ayuntamiento, tal y como recogen en el medio alemán. Ahora, el hombre cuenta con una semana para responder a las acusaciones por escrito y el comité realizará su recomendación en un plazo de tres semanas.

¿Se puede vivir en un taller mecánico?

No, por lo general no se puede vivir en un taller mecánico, pues no cuenta ni con un uso de vivienda permitido, por lo que viola las leyes y normativas de habitabilidad y zonificación. En el supuesto de incumplir esta normativa, existe la posibilidad de enfrentarse a multas y sanciones o incluso órdenes de desalojo. Algunos de los riesgos para la salud de vivir en un taller son la exposición a sustancias químicas —como los disolventes o gases motores— la contaminación o los riesgos físicos como golpes o caídas.