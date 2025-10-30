Se va a trabajar de mecánico en Dublín y ahora se embolsa 3.300 euros para gastos personales: no es un caso aislado

No es una historia nueva, pero sí cada vez más frecuente. Desde hace décadas, miles de españoles han hecho las maletas para probar suerte fuera del país, buscando una experiencia internacional o, simplemente, un empleo mejor remunerado. Ahora, con una generación que domina los idiomas y se mueve con soltura en el entorno digital, el fenómeno se ha extendido.

Uno de los destinos más comunes en los últimos años es Irlanda, donde residen actualmente 13.844 ciudadanos españoles, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Muchos de ellos se han establecido en la capital del país, Dublín, una ciudad que, pese a su clima gris y sus precios elevados, se ha convertido en un imán para profesionales cualificados y trabajadores del sector servicios.

Uno de los ejemplos más populares es Claudio Mohedano, creador de contenido detrás de la cuenta de TikTok 'La furgo de Clau', a través de la cual comparte su vida en Irlanda y habla con otros españoles sobre cómo es realmente trabajar en Dublín.

En uno de sus vídeos más virales, se dedicó a preguntar a varios compatriotas cuánto ganan y en qué trabajan. "Soy veterinaria de pequeños animales y cobro 3.600 euros al mes", respondía una joven. Su salario, 22,5 euros la hora, contrasta con la media en España, donde, según el portal de búsqueda de trabajo Indeed, un veterinario gana unos 19.160 euros anuales, es decir, alrededor de 1.354 euros al mes.

Mohedano continúa su recorrido por Dublín y se detiene a hablar con una educadora infantil. Ella trabaja en una escuela y cobra 16,28 euros la hora, unos 2.600 euros al mes. Otra maestra recibe 18,50 euros la hora, cerca de 2.960 euros mensuales. En España, un maestro de Educación Infantil en un colegio público suele percibir unos 2.500 euros mensuales, mientras que en un centro privado o concertado la cifra baja hasta los 1.800-1.900 euros brutos.

El vídeo también muestra a un mecánico, que gana 20,60 euros por hora, lo que se traduce en unos 3.300 euros al mes. En nuestro país, en 2025, la remuneración promedio de un mecánico ronda los 26.680 euros brutos al año, lo que se traduce en aproximadamente 1.450 euros mensuales netos.

Estas cifras ilustran una realidad cada vez más cotidiana: los profesionales españoles encuentran en Irlanda la posibilidad de mejorar su poder adquisitivo, incluso en sectores donde los sueldos en España son tradicionalmente bajos.

Un país caro, pero lleno de oportunidades

Sin embargo, la otra cara de la moneda es el coste de vida. Irlanda es uno de los países más caros de Europa, especialmente su capital. El salario mínimo irlandés, de 2.146 euros brutos al mes, puede parecer alto comparado con el español, pero el alquiler en Dublín puede superar fácilmente los 1.500 euros por un apartamento pequeño. No obstante, existen diversas opciones.

"Es cierto que vivir en pleno centro de Dublín puede ser prohibitivo, pero Irlanda no es solo su capital", matiza Leire, una joven española que también comparte su vida en Irlanda a través de redes. En su caso, vivió en un pueblo cercano a Galway, donde pagaba 350 euros al mes por una habitación en un adosado compartido. "Ahora vivimos en un piso completo por menos de 1.200 euros y tenemos todo cerca: supermercados, gimnasios, transporte", añade.

Leire también desmonta algunos mitos sobre el día a día en Irlanda. "Nuestra compra semanal nos cuesta unos 25 euros por persona, y no escatimamos en nada. Incluso hay productos más baratos que en España", asegura. Aunque reconoce que el alcohol o ciertos artículos importados pueden ser más caros, destaca ventajas como la ausencia de factura de agua y la estabilidad laboral.

"Aquí puedes encontrar trabajo en cuestión de días, aunque el alojamiento puede llevar más tiempo. Muchas empresas ayudan en esa búsqueda, aunque no siempre lo garantizan", comenta. Esta facilidad para encontrar empleo es uno de los motivos por los que Irlanda sigue atrayendo a miles de europeos.