El fuego destruye su casa recién reconstruida y les llega la peor noticia sobre el seguro: "Nos costó mucho entender qué estaba pasando"

Una historia difícil de creer. Al norte de Francia, y tras un incendio aparentemente accidental el pasado 10 de agosto, una pareja descubrió que se le había caducado el seguro de hogar. A día de hoy, no tienen nada, están viviendo con amigos, con una casa en ruinas y 23 años de hipoteca por pagar.

Tal y como reza el diario France 3, todo sucedió mientras visitaban París con sus dos hijos y se vieron obligados a regresar urgentemente por "violento incendio" en su hogar. "Las primeras imágenes que tengo por la noche al dormirme son del estado en que se encuentra mi casa", asegura el padre de familia, claramente impactado.

En declaraciones recogidas por el periódico, relata que fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma. "En ese momento, nos costaba comprender todo lo que estaba sucediendo... Cuando vimos la cantidad de camiones de bomberos, nos dimos cuenta de que ya no teníamos hogar", explica.

En el momento del incendio, la familia contactó de inmediato con su empresa de seguros, sin embargo, el contrato había expirado apenas diez días antes. "La compañía de seguros nos envió una carta certificada que no pudimos recuperar en 15 días, como le puede pasar a mucha gente. Solo tienes que irte de vacaciones 15 días y no puedes recuperarla", explica la madre de familia.

Según lo publicado, la familia tendrá que pagar los daños causados de su propio bolsillo, que se estiman en unos 200.000 euros. Asimismo, han contratado a un abogado, pero "tienen pocas esperanzas" en hacerse con una indemnización. "Cruzamos los dedos para que esto siga adelante. El objetivo es construir una casa y luego disfrutaremos de un gran aperitivo con todos los que quieran venir". Entre familiares, y amigos, han logrado recaudar unos 12.000 euros.