El Homenaje de Estado por el accidente ferroviario de Adamuz se aplaza para facilitar la asistencia de las familias de las víctimas
Por el momento, no se ha concretado la nueva fecha en la que se celebrará el homenaje.
El Homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, previsto para el próximo 31 de enero, ha sido aplazado tras constatar que un gran número de familiares no podría asistir en esa fecha. Así lo ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) en un comunicado difundido este domingo.
Según la SEC, la decisión se ha tomado después de que el Gobierno de España mantuviera contacto con una amplia mayoría de las familias afectadas. "Tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Adamuz, el Gobierno de España ha trasladado hoy a la Junta de Andalucía que a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al Homenaje de Estado el 31 de enero y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante", han señalado.
Por este motivo, tal y como han continuado explicando, "ambas administraciones han acordado posponer la celebración de dicho Homenaje a una nueva fecha a fin de contar con el mayor número posible de familiares". Por el momento, no se ha concretado la nueva fecha en la que se celebrará el homenaje, que será anunciada una vez se garantice una mayor participación posible de los familiares de las víctimas.
