El incendio de Jarilla (Cáceres) sigue "completamente desbocado" tras haber arrasado con más de 9.000 hectáreas

Vista del incendio que afecta a Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y El Torno, en la provincia de Cáceres

El incendio desatado en Jarilla (Cáceres) es uno de los que más preocupa a las autoridades y a los efectivos de Bomberos que trabajan para extinguirlo. El foco activo en la localidad extremeña se encuentra "completamente desbocado", según ha indicado durante la mañana de este domingo la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

El fuego preocupa por varios motivos, ya que es uno de los cuatro activos que hay actualmente en Extremadura, junto a los de Cáceres-Aliseda, Alburquerque y Membrío. Sin embargo, a diferencia de estos tres, que permanecen con evolución favorable, el de Jarilla se encuentra descontrolado, y ya ha arrasado "más de 9.000 hectáreas", según ha explicado Abel Bautista, Consejero de Presidencia de Extremadura, cuando se cumple seis días desde su activación.

"El resto de incendios excepto el de Jarilla, han tenido evolución favorable durante la noche, pero hay que estar pendientes ya que las temperaturas altas y la humedad baja pueden reactivarlos, aunque de momento, parecen estabilizados", ha asegurado la presidenta autonómica, Guardiola.

Respecto al de Jarilla, la nota positiva se encuentra en el flanco sur, que ha evolucionado favorablemente. Sin embargo, es el flanco norte el que permanece "completamente desbocado", y ha obligado a las autoridades a evacuar la población de Gargantilla, de 364 habitantes y el confinamiento del municipio de Hervás.

Otro problema se encuentra en la ubicación del incendio, que se encuentra a "siete kilómetros del límite geográfico entre Extremadura y Castilla y León", tal y como ha explicado Abel Bautista.

"La presidenta ha dado las instrucciones al CECOPI para que se informe a la comunidad de Castilla y León de la evolución del incendio hacia su territorio", ha afirmado Bautista ante los medios. "Intentaremos que no sea así pero con toda probabilidad va a ser así", ha lamentado el consejero.

Tres municipios confinados y dos evacuados

Ante la expansión descontrolada del fuego, el gobierno autonómico ha tenido que tomar medidas drásticas en, hasta ahora, cinco municipios. Según informa el 112 de Extremadura, Gargantilla y Rebollar se encuentran evacuados, mientras que Hervás, Casas del Monte y Segura de Toro están actualmente confinadas.

Según ha explicado Guardiola durante su comparecencia ante los medios, la evacuación de Rebollar, se realizó en "tiempo récord" y en poco más "de 15 minutos". Asimismo, ha instado a la población que permanezcan pendientes de las indicaciones de las autoridades.