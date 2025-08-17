Última hora de los incendios, en directo: el fuego sigue fuera de control en Castilla y León, Galicia y Extremadura
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este domingo las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León. 13 carreteras permanecen cortadas. Galicia y Castilla y León suman 39 incendios activos. El de Jarilla (Cáceres) está "totalmente descontrolado".
Cerca de 30 localidades, con más de 1.500 vecinos, están evacuados actualmente en la provincia de León, donde de cara a esta noche preocupan especialmente el "potente" incendio de Barniedo de la Reina y los de Canalejas y Gestoso por su "virulencia".
Así lo ha expuesto el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego Pinedo, quien ha informado que este sábado, 16 de agosto, ha sido "intenso y complicado", lo que se refleja en los nueve incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia con los que se concluye la jornada, a los que se suman dos en nivel 1, además de otros tantos activos o controlados, hasta un total de 21 "en diferentes capacidades".
El incendio que se inició hace cinco días en Jarilla, al norte de la provincia de Cáceres, que estuvo a punto de ser estabilizado pero volvió a reactivarse por el viento, está en estos momentos "totalmente descontrolado" y sin que se pueda actuar en el 70% de su extensión por la falta de accesibilidad y las condiciones que presenta.
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho estas declaraciones al terminar la reunión del cecopi, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el Puesto de Mando Avanzado situado en la localidad de La Granja.
Trece carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas en la mañana de este domingo a causa de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las dos carreteras nacionales afectadas son en Castilla-León la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria); y en Galicia la N-525, entre Guimarei y As Estibadas (Ourense).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
La próxima semana está previsto que el presidente visite otras zonas afectadas por los incendios, según informaron fuentes del Ejecutivo.
Buenos días, desde El HuffPost comenzamos este domingo 17 de agosto un nuevo seguimiento de toda la actualidad sobre la ola de incendios que sigue fuera de control en varios puntos España. Las llamas todavía ponen en jaque a León, Zamora, Ourense y Extremadura, con desalojos masivos y confinamientos. Preocupa, y mucho, el fuego de Jarilla (Cáceres) y las autoridades aseguran que está "totalmente descontrolado".