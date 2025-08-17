Última hora de los incendios, en directo: el fuego sigue fuera de control en Castilla y León, Galicia y Extremadura

El incendio de Jarilla está "totalmente descontrolado" y en el 70% de él no se puede actuar



El incendio que se inició hace cinco días en Jarilla, al norte de la provincia de Cáceres, que estuvo a punto de ser estabilizado pero volvió a reactivarse por el viento, está en estos momentos "totalmente descontrolado" y sin que se pueda actuar en el 70% de su extensión por la falta de accesibilidad y las condiciones que presenta.



El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho estas declaraciones al terminar la reunión del cecopi, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el Puesto de Mando Avanzado situado en la localidad de La Granja.