Un dron ruso se estrella contra un apartamento en Rumania, hiriendo a dos personas y causando un incendio

Incendio en el tejado de un edificio de apartamentos de 10 plantas, tras estrellarse un dron ruso, en Galati (Rumania), el 29 de mayo de 2026.

Un dron de origen ruso se estrelló la madrugada de este viernes contra un bloque de apartamentos en la ciudad de Galați, al este de Rumanía, provocando un incendio y heridas leves a dos residentes. El Ministerio de Defensa del país de la OTAN confirmó el suceso, que marca una escalada preocupante, al ser la primera ocasión en los más de cuatro años de conflicto en la que ciudadanos rumanos resultan heridos de forma directa por este tipo de incursiones.

De acuerdo con el Inspectorado General para Situaciones de Emergencia de Rumanía, el aparato transportaba una carga explosiva completa que detonó tras el impacto. El choque se produjo directamente en el tejado y afectó gravemente al décimo piso del edificio de viviendas, desatando un incendio que obligó a los bomberos a evacuar de emergencia a unas 70 personas.

Los servicios médicos atendieron en el lugar a dos personas que presentaban abrasiones y heridas menores provocadas por el incidente.

El Ministerio de Defensa rumano detalló que sus sistemas de radar detectaron la incursión de los drones en su espacio aéreo mientras las fuerzas rusas ejecutaban una ofensiva nocturna contra la infraestructura ucraniana fronteriza (como el puerto de Izmaíl, en la región de Odesa). Ante la alerta, el ejército rumano desplegó dos aviones de caza F-16 para monitorizar la situación, rastreando el proyectil hasta que finalmente cayó en la zona sur de Galați.

Reincidentes violaciones del espacio aéreo

Aunque es la primera vez que se constatan daños personales, Galați ya había sufrido consecuencias materiales por un impacto similar el pasado mes de abril. Las autoridades rumanas informaron que, desde el inicio de la invasión a gran escala ordenada por Vladímir Putin en febrero de 2022, se han localizado fragmentos de drones en territorio nacional en 47 ocasiones distintas, 12 de ellas documentadas en lo que va de este año 2026.

Hasta el momento, el Kremlin no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a este último incidente. En paralelo, las alarmas antiaéreas sonaron en toda Ucrania durante la noche, registrándose también ataques cruzados en regiones ocupadas del Donetsk que causaron bajas civiles.