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Rusia mata a dos personas, entre ellas un niño de 10 años, al bombardear un supermercado en Chernígov
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Rusia mata a dos personas, entre ellas un niño de 10 años, al bombardear un supermercado en Chernígov

El ataque contra un establecimiento de la cadena ATB deja además 25 heridos y se produce pocas horas después de una nueva oleada de misiles y drones lanzada por Moscú sobre distintos puntos de Ucrania.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Foto de archivo de otro ataque en Chernígov.
Foto de archivo de otro ataque en Chernígov.Global Images Ukraine via Getty

La guerra en Ucrania ha vuelto a golpear este domingo a la población civil. Al menos dos personas, entre ellas un niño de 10 años, han muerto y otras 25 han resultado heridas después de que un ataque ruso alcanzara un supermercado en la ciudad de Chernígov, en el norte del país.

El bombardeo se produjo a plena luz del día y afectó a un establecimiento de la cadena ATB, uno de los principales supermercados de Ucrania. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el edificio gravemente dañado, rodeado de escombros y con una densa columna de humo saliendo de su interior.

Un niño entre las víctimas mortales

El responsable de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski, confirmó el balance del ataque a través de su canal de Telegram. "El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un menor de 10 años", señaló.

Horas después, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania actualizó el número de heridos, elevándolo hasta 25 personas.

Por el momento no ha trascendido el estado de gravedad de los lesionados ni si el balance podría aumentar en las próximas horas.

Una nueva jornada bajo los bombardeos

El ataque contra el supermercado se produjo apenas unas horas después de una nueva ofensiva aérea rusa durante la madrugada. Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó ocho misiles y 136 drones contra distintos puntos del país.

Las defensas aéreas lograron neutralizar buena parte de ellos, aunque dos misiles y 27 drones consiguieron alcanzar sus objetivos, provocando nuevos daños materiales y víctimas.

Los ataques contra zonas civiles continúan

El bombardeo de Chernígov vuelve a situar a la población civil en el centro del conflicto, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Los supermercados, edificios residenciales, hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles han sido escenario de numerosos ataques desde febrero de 2022, mientras Ucrania denuncia de forma reiterada que Moscú mantiene una estrategia de bombardeos sobre zonas habitadas.

El ataque de este domingo, que ha acabado con la vida de un niño de 10 años y otra persona en un establecimiento comercial, se suma a una nueva jornada de violencia en la que las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en distintos puntos del país tras el lanzamiento masivo de misiles y drones por parte de Rusia.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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