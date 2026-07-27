Rusia mata a dos personas, entre ellas un niño de 10 años, al bombardear un supermercado en Chernígov

La guerra en Ucrania ha vuelto a golpear este domingo a la población civil. Al menos dos personas, entre ellas un niño de 10 años, han muerto y otras 25 han resultado heridas después de que un ataque ruso alcanzara un supermercado en la ciudad de Chernígov, en el norte del país.

El bombardeo se produjo a plena luz del día y afectó a un establecimiento de la cadena ATB, uno de los principales supermercados de Ucrania. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el edificio gravemente dañado, rodeado de escombros y con una densa columna de humo saliendo de su interior.

Un niño entre las víctimas mortales

El responsable de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski, confirmó el balance del ataque a través de su canal de Telegram. "El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un menor de 10 años", señaló.

Horas después, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania actualizó el número de heridos, elevándolo hasta 25 personas.

Por el momento no ha trascendido el estado de gravedad de los lesionados ni si el balance podría aumentar en las próximas horas.

Una nueva jornada bajo los bombardeos

El ataque contra el supermercado se produjo apenas unas horas después de una nueva ofensiva aérea rusa durante la madrugada. Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó ocho misiles y 136 drones contra distintos puntos del país.

Las defensas aéreas lograron neutralizar buena parte de ellos, aunque dos misiles y 27 drones consiguieron alcanzar sus objetivos, provocando nuevos daños materiales y víctimas.

Los ataques contra zonas civiles continúan

El bombardeo de Chernígov vuelve a situar a la población civil en el centro del conflicto, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Los supermercados, edificios residenciales, hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles han sido escenario de numerosos ataques desde febrero de 2022, mientras Ucrania denuncia de forma reiterada que Moscú mantiene una estrategia de bombardeos sobre zonas habitadas.

El ataque de este domingo, que ha acabado con la vida de un niño de 10 años y otra persona en un establecimiento comercial, se suma a una nueva jornada de violencia en la que las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en distintos puntos del país tras el lanzamiento masivo de misiles y drones por parte de Rusia.