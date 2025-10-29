Ni PortAventura ni Parque Warner Madrid: la mejor atracción de Europa se la queda el país vecino de España

Los Parksmania Awards 2025, considerados los 'Oscar' de los parques temáticos europeos, ya tienen ganadores. Con cuatro representaciones, Francia reina la lista de los MAGNÍFICOS 9, que hace referencia a los parques donde se encuentran las nuevas atracciones más destacadas de este año. España también ha sido galardonada, además de Austria, Países Bajos y Bélgica.

Disneyland París encabeza la lista proporcionado por los organizadoes gracias a su nuevo espectáculo nocturno 'Disney Tales of Magic', que, según señalan los organizadores de los premios, "combina magistralmente una cautivadora banda sonora, una espectacular coreografía con drones e impresionantes efectos especiales".

"Por primera vez, las proyecciones se extienden a lo largo de toda Main Street, convirtiéndola en un escenario inmersivo que rodea al visitante en todas direcciones", detallan. El resultado, según los expertos, es una "experiencia multisensorial única, capaz de emocionar a grandes y pequeños y de elevar los estándares de entretenimiento en los parques temáticos de todo el mundo".

El segundo gran protagonista de los Parksmania Awards 2025 también es francés, el Parc Astérix, que triunfó con 'Cétautomatix', la primera montaña rusa giratoria familiar de Europa con propulsión cinética.

La atracción toma su nombre del célebre herrero de los cómics de Astérix y Obélix y ofrece una aventura en constante cambio: los vagones aceleran, giran y varían su recorrido a través de un sistema de motores cinéticos, creando una sensación impredecible en cada viaje.

Con un recorrido de 420 metros, curvas cerradas y una velocidad máxima de 45 km/h, la atracción alcanza una altura de 14 metros. Además, es accesible a niños a partir de un metro de altura, lo que la convierte en una opción ideal para familias. La tematización, ambientada en un taller de herrería galo, refuerza la inmersión en el universo del cómic y aporta un toque de humor y aventura característico del parque francés.

España brilla con 'El Tambor de la Libertad'

Entre los nueve reconocimientos europeos, España también ha dejado huella. El espectáculo 'El Tambor de la Libertad', del parque Puy du Fou España, ha sido premiado por su impacto artístico y emocional.

"Este reconocimiento supone un enorme orgullo para todo el equipo que ha hecho posible este espectáculo —desde su concepción artística hasta su puesta en escena diaria— y reafirma la vocación de Puy du Fou España en emocionar a través de la Historia, consiguiendo llevar la esencia de nuestras raíces más allá de nuestras fronteras", señalan desde el parque toledano.

Estrenado en 2025, el espectáculo se inspira en la Guerra de la Independencia Española frente a las tropas napoleónicas y narra la fuerza de un pueblo unido que resiste ante el invasor. Desde su presentación, ha conmovido a miles de visitantes y se ha consolidado como una de las producciones más destacadas del parque.

Con escenografías monumentales de más de 22 metros de altura, efectos especiales de gran formato y una partitura compuesta por Fernando Velázquez, 'El Tambor de la Libertad' ha sido descrito como "una experiencia única, un recuerdo que queda grabado en el alma de quien lo vive".

Los Parksmania Awards 2025 confirman el liderazgo europeo en innovación y creatividad dentro del sector de los parques temáticos. Desde la magia inmersiva de Disneyland París hasta la adrenalina familiar de Parc Astérix y la épica emoción histórica de Puy du Fou España, los ganadores de este año reflejan la diversidad de propuestas que continúan fascinando a millones de visitantes en todo el continente.