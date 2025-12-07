El mercadillo navideño a 2 horas de Barcelona donde luce un Papa Noel de 18 metros de altura

No está en Viena, ni en París, ni en ninguna de las grandes ciudades de Alemania. A tan solo dos horas de la ciudad de Barcelona, en la localidad de Le Barcarès, al sur de Francia, se puede disfrutar de una velada mágica con motivo de la Navidad. El diario catalán La Vanguardia avanza que este destacado y popular mercadillo estará abierto hasta el próximo 4 de enero de 2024 y se pueden comprar las entradas de forma anticipada a través de su página web.

Tal y como reza el medio de comunicación, la edición de este 2025 va a ser "una de las más grandes" que se ha hecho hasta el momento. No obstante, la ubicación será distinta a la de pasados años. Este 2026 estará situado en el Luna Park, que se encuentra a la entrada del municipio francés.

Según el periódico, los encargados de organizar el mercadillo "no han escatimado en gastos" para esta nueva edición. Le Barcarès contará con una noria de hasta 48 metros que tendrá vistas al mar y a todo el recinto. Además, poseerá una gran pista de hielo cubierta, cabañas de madera con productos artesanales y el típico mercado gourmet con diferentes platos tradicionales tanto de Francia como de Cataluña.

No obstante, además de todo lo comentado anteriormente, este mercadillo es popular por una de sus atracciones en concreto: la estatua de Papá Noel, que se encuentra en el centro del recinto alcanza los 18 metros de altura. "Es algo que haya que ver al menos una vez en la vida", reza la publicación.

Por último, los precios de las entradas varías desde los cinco euros hasta los siete (si se adquiere en las taquillas del recinto). Aun así, las atracciones tiene un precio aparte.

A punto de cancelarse

Según la publicación, la nueva edición del mercadillo navideño ha estado muy cerca de no celebrarse, al menos en estas dimensiones. En septiembre, y tal como recaba el medio de comunicación, el alcalde de la localidad, Alain Ferrand, aseguró en el periódico francés L'Independant que "en estas condiciones, el atractivo navideño era inviable".

No obstante, tras las quejas de los vecinos de la localidad, junto a las del sector turístico y hostelero, el Consistorio se ha visto obligado a dar marcha atrás. "No dejaremos que la magia de la Navidad desaparezca del Barcarès. Esta edición demostrará que la ilusión puede más que las dificultades económicas", aseguró a posteriori.