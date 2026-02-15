Kristin, americana experta en ayudar a expatriados, explica qué significa 'ser españoleado': "Da igual lo organizado que seas, acabarán con tu paciencia"

Dejar tu país de origen para mudarte a otra nación representa un cambio trascendental en la vida de cualquier inmigrante. Muchos inician esta nueva etapa dejando atrás a sus familiares y amigos, enfrentándose a diversos retos como la barrera del idioma o las diferencias culturales, entre otros.

Con el paso de los años, España se ha consolidado como un destino muy apetecido para los extranjeros; según el Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente se registran 6.947.711 residentes con nacionalidad extranjera en territorio nacional.

La tediosa burocracia española

Una de las primeras tareas que los foráneos deben realizar al aterrizar en España es tramitar su respectivo documento de identidad y empadronarse, con el fin de registrar ante las autoridades competentes el lugar exacto donde van a residir.

La experta en relocalización internacional, Kristin Wilson, profundiza sobre este tema en uno de sus más recientes vídeos publicados en su canal de YouTube, titulado '10 cosas sobre España que nadie te cuenta (la realidad)'.

La estadounidense habla sin rodeos y enfatiza que dichos procesos administrativos pueden resultar verdaderamente extenuantes. "La burocracia pondrá a prueba tu paciencia en España. He visto a mucha gente bromear en internet sobre cómo les ha 'españoleado' (Spanished). Hay muchos ejemplos; mis clientes dicen que, por muy detallista que seas, el sistema español acabará con tu templanza", afirma la especialista.

Por ello, la norteamericana sugiere que los extranjeros vengan a nuestro país con una actitud de "dejarse llevar", ya que, de lo contrario, podrían acabar sumidos en un gran estrés.

"Hay un par de cosas concretas que pueden poner a prueba tu paciencia: obtener el número NIE y el número de empadronamiento. El NIE es tu número de identificación de extranjero, que necesitas para prácticamente todo", resume.

El gran inconveniente, según relata la experta, es que resulta casi imposible conseguir una cita previa debido a que los tiempos de espera son extremadamente largos. Por esta razón, recomienda contar con el apoyo de un abogado o un profesional que facilite la gestión. Una táctica que utilizan muchos expatriados para sortear este bloqueo es desplazarse a zonas más pequeñas o rurales, fuera de las grandes ciudades, para intentar conseguir estas citas con mayor agilidad.

La importancia del idioma

Wilson también se refiere a lo relevante que es aprender español, para que el proceso de integración sea mucho más ameno y efectivo. "Es muy difícil hacer amigos si no hablas español, porque es complicado hablar de cosas más profundas", apunta.

Por este motivo, la especialista recomienda encarecidamente empezar a asistir a clases de español incluso antes de llegar al país y continuar con la formación una vez instalados. Según concluye Wilson, se puede aprender mediante aplicaciones móviles, pero asistir a clases presenciales marca la diferencia a la hora de conectar realmente con la sociedad española.