El optimismo por el regreso a sus casas de los desalojados choca con los nuevos incendios declarados en Galicia y Mallorca

La tregua meteorológica que han ofrecido este jueves las lluvias y la bajada de temperaturas en buena parte del noroeste se tradujo en un escenario más favorable para contener el avance de los incendios que arrasan España desde hace dos semanas. Sin embargo la oleada de fuegos ha vuelto a recrudecerse esta noche. En Galicia, la Xunta ha activado el nivel 2 de emergencia en Oia, Vilaboa y Carballedo, con desalojos de vecinos y de un camping en Mougás. Y en Baleares, el fuego declarado en el parque natural de s’Albufera (Mallorca) ha obligado a desplegar un amplio operativo antes de quedar extinguido de madrugada, mientras la investigación apunta a un origen intencionado.

En Oia, las llamas forzaron la evacuación de 45 personas de un camping, mientras que en Vilaboa se desalojó a 14 vecinos de Paradellas. En Lugo, el incendio declarado en Carballedo amenazó la localidad de Oleiros, lo que motivó la activación preventiva del nivel 2. Todos ellos comenzaron este jueves por la tarde y mantienen todavía riesgo por proximidad a núcleos de población.

En Mallorca, seis focos simultáneos en el parque natural de s’Albufera (Alcúdia) complicaron las labores de extinción. Bomberos de Alcúdia, Inca y Artà, junto con agentes del Ibanat y efectivos de la Guardia Civil, consiguieron sofocar las llamas de madrugada. Los investigadores trabajan ya con la hipótesis de que el incendio fue provocado tras localizarse varios subfocos.

Balance general y evolución de los grandes fuegos



El descenso de temperaturas y el aumento de la humedad han ofrecido un respiro en buena parte del país, aunque Interior mantiene que siguen activos 18 incendios graves. Desde hace dos semanas se han calcinado 403.171 hectáreas y más de 33.000 personas han sido desalojadas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

En Galicia, la superficie total arrasada asciende ya a 87.840 hectáreas, con Ourense como epicentro de la crisis. Allí se concentran los cinco grandes incendios que han devastado miles de hectáreas en Larouco-Seadur, Chandrexa de Queixa-Vilariño, Oímbra-Xinzo, A Mezquita-A Esculqueira y Carballeda de Valdeorras-Casaio.

Castilla y León mantiene ocho incendios de máxima gravedad, seis en León y otros dos en Zamora y Palencia. La Junta estudia nuevos realojos en el entorno del Lago de Sanabria, con un perímetro de 100 kilómetros, aunque se ha permitido el regreso a varias localidades y el avance hacia Zamora parece contenido.

En Extremadura, el fuego de Jarilla (Cáceres) suma ya un perímetro de 165 kilómetros y ha quemado casi 17.000 hectáreas, pero el operativo ha logrado consolidar su control salvo en dos kilómetros. Se mantienen evacuadas viviendas en Hervás y en el Valle del Jerte.

Asturias ha rebajado a tres sus incendios activos, entre ellos el de Degaña, donde Pedro Sánchez tiene previsto desplazarse este viernes. El dispositivo ha frenado las llamas en Trascastro, en el límite con Castilla y León.

Protestas en Galicia: “Sin monte no hay futuro”



La emergencia también se ha trasladado a las calles. Miles de personas se manifestaron este jueves en 17 municipios gallegos para reclamar un “monte libre de incendios” y exigir la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La plataforma Por un Monte Galego con Futuro convocó las protestas, que tuvieron su eje central en Ourense y una réplica masiva en Vigo.

En la Praza Maior de Ourense, cientos de manifestantes corearon consignas como “Así de duro, sin monte no hay futuro” o “Galicia arde, Rueda responsable”. El manifiesto leído al final de la concentración denunció un “Prestige de interior” que dejará “gran parte del territorio teñido de negro” y reclamó la creación de un servicio público de bomberos forestales, además de una moratoria indefinida a la plantación de eucaliptos.

En Vigo, más de un millar de personas marcharon desde la Farola de Urzáiz hasta la sede territorial de la Xunta, en una protesta en la que participaron la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el alcalde Abel Caballero, además de dirigentes del BNG y de Sumar. Díaz pidió condiciones laborales “dignas” para los brigadistas y criticó que el servicio esté “en manos privadas”. Caballero, por su parte, señaló la “falta de medios” de la Xunta y destacó la cooperación de los bomberos municipales en la lucha contra el fuego en Ourense.

El Bloque Nacionalista Galego, con su portavoz Ana Pontón al frente, denunció la “negligente gestión” del Gobierno gallego y pidió un cambio de rumbo en la política forestal. “Lo que estamos viendo en toda Galicia, primero, es el amor que tenemos por nuestra tierra”, afirmó Pontón, arropada por otros cargos de su formación.

⸻