Javier Aroca fulmina a Elías Bendodo con dos palabras tras escuchar lo que ha dicho de Virginia Barcones

Elías Bendodo endureció este jueves el discurso del Partido Popular en el marco de la ola de incendios que afecta especialmente a las comunidades autónomas gobernadas por su partido, al arremeter contra la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. El dirigente del PP la acusó de ser “una pirómana más” después de que señalara que algunos gobiernos autonómicos habían “sobreactuado” en la gestión de los incendios.

Las declaraciones no tardaron en llegar al plató de Mañaneros (TVE), donde Javier Aroca no dejó pasar la oportunidad de darle una réplica que, como suele ser habitula, no para de comentarse en redes sociales: “Yo creo que Elías Bendodo es un político de verano”, dijo de entrada, antes de enlazar una crítica más amplia contra el PP en la crisis incendiaria. “De estos que van por ahí supliendo huecos y tapando podredumbres, entre otras cosas la ausencia de Bonilla durante los tiempos más importantes de estas desgracias que también han ocurrido en Andalucía”.

Aroca cuestionó además la explicación de Elías Bendodo sobre por qué no acudió a los incendios —“porque los alcaldes no le recomendaron que fuera”— y criticó la imagen ofrecida en ruedas de prensa: “Un señor que daba una rueda de prensa exigiéndole a los demás movimientos y responsabilidades delante de un cartel de toros y después se hace una foto con el resto de sus compañeros populares, entre otros el señor Moreno Bonilla, demuestra una frivolidad y una trivialidad que no tiene sentido”.

El analista también enmarcó la descalificación a Virginia Barcones dentro de lo que calificó como un “argumentario para negar lo obvio”, en referencia a “el desastre de gestión y el desastre de prevención de los gobiernos autonómicos en donde está el PP”. En este punto recordó el caso de Extremadura, donde las competencias forestales recaen en un consejero de Vox, “un negacionista climático” nombrado por la presidenta María Guardiola. “Podría haber pedido también la comparecencia del consejero del Mundo Rural de Extremadura”, ironizó.

La frase inicial, “político de verano”, ha sido la que más eco ha tenido en redes sociales, convertida en el titular de una intervención que resumió en pocas palabras una crítica mucho más amplia sobre la gestión de los incendios y el papel de Bendodo dentro del PP.