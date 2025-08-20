Lluvias y tormentas en el norte y este peninsular: así puede influir la meteorología en los incendios

Las zonas españolas afectadas por los incendios amanecen este miércoles mirando al cielo para ver si cae ayuda contra el fuego en forma de lluvia, o al menos si la situación meteorológica no complica las labores de extinción. El fin de la ola de calor ya frenó la voracidad de las llamas y redujo el riesgo el martes, pero permanece la lucha para apagar los más de 20 fuegos de nivel 2 que permanecen activos.

La jornada de hoy estará marcada por una creciente inestabilidad atmosférica en gran parte del país debido a la interacción de dos factores clave: una DANA situada en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los territorios perjudicados por el fuego en el norte y el este peninsular pueden sentir cierto alivio, ya que, según destaca la agencia, "en el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental". Esta situación también afectará al noreste peninsular, donde se prevén "chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña".

Durante la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas de la mitad norte y en Baleares, con especial atención a las zonas montañosas. La AEMET advierte de que podrían producirse "chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en la Comunidad Valenciana e incluso localmente muy fuertes en Mallorca".

En el resto de la Península, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas y bajas durante la mañana en zonas del litoral mediterráneo. Por su parte, en Canarias, dominarán los cielos poco nubosos, aunque con "intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas" y presencia de calima ligera en las islas orientales.

En lo que respecta a las temperaturas, tenderán a bajar en casi todo el país, pero la AEMET advierte que "las máximas superarán los 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste", lo que mantiene activos los avisos por riesgo de incendios forestales. Además, las mínimas "no bajarán de los 20 grados en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir", lo que implica noches tropicales.

El viento soplará con intensidad moderada, con diversas configuraciones según la zona. En la Península y Baleares, predominarán los vientos de componentes norte y oeste, en general flojos, con algunos intervalos moderados por la tarde en el interior, y moderados en litorales y la zona del Ebro.

En el Estrecho, se espera poniente moderado, con rachas fuertes en Alborán. En Ampurdán y Baleares, la tramontana podrá soplar con cierta intensidad. Por último, en Canarias, el viento será el alisio, que soplará moderado, con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas.

¿Cómo será la meteorología en cada comunidad?

Por comunidades, la situación meteorológica quedaría así:

Galicia . El cielo estará mayormente cubierto con presencia de nubes bajas, brumas y nieblas, sobre todo en áreas elevadas. Se prevén lluvias débiles y algunos chubascos durante la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas bajarán ligeramente en zonas montañosas. El viento soplará débil y variable, aunque se intensificará por la tarde con predominio del norte y noroeste.

. El cielo estará mayormente cubierto con presencia de nubes bajas, brumas y nieblas, sobre todo en áreas elevadas. Se prevén lluvias débiles y algunos chubascos durante la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas bajarán ligeramente en zonas montañosas. El viento soplará débil y variable, aunque se intensificará por la tarde con predominio del norte y noroeste. Asturias . Jornada con cielos nubosos y nieblas dispersas tanto por la mañana como por la noche en el interior. Se esperan lluvias de intensidad débil a moderada durante todo el día. Las mínimas subirán levemente en el centro, y las máximas bajarán algo en las montañas, sin cambios en el resto. Vientos flojos en el interior y moderados del oeste y noroeste en la costa.

. Jornada con cielos nubosos y nieblas dispersas tanto por la mañana como por la noche en el interior. Se esperan lluvias de intensidad débil a moderada durante todo el día. Las mínimas subirán levemente en el centro, y las máximas bajarán algo en las montañas, sin cambios en el resto. Vientos flojos en el interior y moderados del oeste y noroeste en la costa. Cantabria . El cielo permanecerá cubierto, con brumas y bancos de niebla interiores. Lluvias y chubascos débiles se extenderán a lo largo del día. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero descenso en el sur. El viento será flojo, girando a noroeste desde el mediodía, con intensidad moderada en el litoral y posibilidad de alguna racha fuerte.

. El cielo permanecerá cubierto, con brumas y bancos de niebla interiores. Lluvias y chubascos débiles se extenderán a lo largo del día. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero descenso en el sur. El viento será flojo, girando a noroeste desde el mediodía, con intensidad moderada en el litoral y posibilidad de alguna racha fuerte. País Vasco . Predominio de cielos nubosos, con brumas matinales y nocturnas en zonas interiores. Las precipitaciones serán generalizadas y podrán ser intensas en las provincias costeras. Ligero descenso de las temperaturas mínimas en algunas áreas del interior. El viento soplará flojo a moderado en el interior, y moderado con rachas fuertes del oeste en la costa.

. Predominio de cielos nubosos, con brumas matinales y nocturnas en zonas interiores. Las precipitaciones serán generalizadas y podrán ser intensas en las provincias costeras. Ligero descenso de las temperaturas mínimas en algunas áreas del interior. El viento soplará flojo a moderado en el interior, y moderado con rachas fuertes del oeste en la costa. Castilla y León . Cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles. En el resto del norte y este habrá intervalos nubosos, mientras que al sur tenderá a despejar. Las temperaturas permanecerán estables o en descenso, con viento flojo del norte y noroeste, algo más intenso por momentos.

. Cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles. En el resto del norte y este habrá intervalos nubosos, mientras que al sur tenderá a despejar. Las temperaturas permanecerán estables o en descenso, con viento flojo del norte y noroeste, algo más intenso por momentos. Navarra . El cielo se presentará cubierto con posibles claros al final del día. Habrá brumas en zonas elevadas y lluvias débiles acompañadas de tormentas en el tercio norte. Las mínimas bajarán ligeramente en la vertiente cantábrica; el resto no sufrirá cambios significativos. Viento flojo a moderado del noroeste, con alguna racha fuerte por la tarde en el sur.

. El cielo se presentará cubierto con posibles claros al final del día. Habrá brumas en zonas elevadas y lluvias débiles acompañadas de tormentas en el tercio norte. Las mínimas bajarán ligeramente en la vertiente cantábrica; el resto no sufrirá cambios significativos. Viento flojo a moderado del noroeste, con alguna racha fuerte por la tarde en el sur. La Rioja . Cielos parcialmente cubiertos, con posibilidad de lluvias débiles durante la tarde, sobre todo en la zona de la Ibérica. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas no variarán. Viento flojo a moderado del noroeste.

. Cielos parcialmente cubiertos, con posibilidad de lluvias débiles durante la tarde, sobre todo en la zona de la Ibérica. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas no variarán. Viento flojo a moderado del noroeste. Aragón . Nubes en aumento, con chubascos y tormentas por la mañana en el Pirineo y por la tarde en el este del sistema Ibérico. Las temperaturas bajarán de forma general. Vientos flojos a moderados del norte y oeste, con cierzo moderado en la depresión del Ebro.

. Nubes en aumento, con chubascos y tormentas por la mañana en el Pirineo y por la tarde en el este del sistema Ibérico. Las temperaturas bajarán de forma general. Vientos flojos a moderados del norte y oeste, con cierzo moderado en la depresión del Ebro. Cataluña . Ambiente nuboso con lluvias y tormentas repartidas por todo el territorio. Las temperaturas descenderán, y el viento será flojo a moderado, con dirección oeste en el interior y con componentes este y norte en la costa.

. Ambiente nuboso con lluvias y tormentas repartidas por todo el territorio. Las temperaturas descenderán, y el viento será flojo a moderado, con dirección oeste en el interior y con componentes este y norte en la costa. Extremadura . Jornada de cielos despejados, aunque con algunas nubes de evolución en el norte montañoso o el este de la comunidad. Las temperaturas apenas variarán o bajarán ligeramente. Viento flojo del oeste y noroeste, con algunos intervalos moderados.

. Jornada de cielos despejados, aunque con algunas nubes de evolución en el norte montañoso o el este de la comunidad. Las temperaturas apenas variarán o bajarán ligeramente. Viento flojo del oeste y noroeste, con algunos intervalos moderados. Comunidad de Madrid . Cielos parcialmente nubosos con presencia de brumas y bancos de niebla en el norte de la sierra al amanecer. A partir del mediodía tenderá a despejar. Las mínimas descenderán ligeramente en zonas altas, mientras que las máximas caerán en general. El viento será flojo del norte, con algo más de intensidad por la tarde

. Cielos parcialmente nubosos con presencia de brumas y bancos de niebla en el norte de la sierra al amanecer. A partir del mediodía tenderá a despejar. Las mínimas descenderán ligeramente en zonas altas, mientras que las máximas caerán en general. El viento será flojo del norte, con algo más de intensidad por la tarde Castilla-La Mancha . Cielo poco nuboso, con nubes bajas, brumas y nieblas en el sureste en las primeras horas del día. No se descartan chubascos aislados con tormenta en el sureste de Albacete. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas. El viento será flojo variable, aumentando a moderado de componente oeste en el centro del día.

. Cielo poco nuboso, con nubes bajas, brumas y nieblas en el sureste en las primeras horas del día. No se descartan chubascos aislados con tormenta en el sureste de Albacete. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas. El viento será flojo variable, aumentando a moderado de componente oeste en el centro del día. Comunidad Valenciana . Nubes bajas matinales con alguna precipitación débil y dispersa. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior. Las temperaturas bajarán y el viento soplará flojo a moderado de dirección este.

. Nubes bajas matinales con alguna precipitación débil y dispersa. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior. Las temperaturas bajarán y el viento soplará flojo a moderado de dirección este. Región de Murcia . Cielos en general despejados, aunque podrían producirse chubascos puntuales en las sierras del norte del altiplano. Las temperaturas descenderán y los vientos serán flojos variables, con algunos intervalos moderados del sur por la tarde.

. Cielos en general despejados, aunque podrían producirse chubascos puntuales en las sierras del norte del altiplano. Las temperaturas descenderán y los vientos serán flojos variables, con algunos intervalos moderados del sur por la tarde. Islas Baleares . Intervalos nubosos con posibles chubascos aislados, que podrían ser muy intensos en el sur de Mallorca. Las temperaturas bajarán tanto de día como de noche. El viento será flojo y variable, aumentando a moderado del norte y noreste, con brisas en las costas mallorquinas.

. Intervalos nubosos con posibles chubascos aislados, que podrían ser muy intensos en el sur de Mallorca. Las temperaturas bajarán tanto de día como de noche. El viento será flojo y variable, aumentando a moderado del norte y noreste, con brisas en las costas mallorquinas. Andalucía . Cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas bajarán en general, aunque el calor seguirá siendo notable. Vientos flojos a moderados de poniente, con mayor intensidad por la tarde y algunas rachas fuertes en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

. Cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas bajarán en general, aunque el calor seguirá siendo notable. Vientos flojos a moderados de poniente, con mayor intensidad por la tarde y algunas rachas fuertes en el litoral mediterráneo y el Estrecho. Canarias. Predominio de cielos poco nubosos, aunque habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas bajarán ligeramente, sobre todo las máximas. El alisio soplará moderado, con rachas fuertes en zonas bajas del interior de Lanzarote, Fuerteventura y en las vertientes sudeste y noroeste del resto del archipiélago.