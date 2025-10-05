Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un pueblo une fuerzas para frenar la despoblación por medio del vino: "Es lo que hace que la gente esté aquí"
Sus habitantes viven intensamente de la viña.

Sandra Hernández Jiménez
Vista general de la vendimiaDAVID RAMOS / GETTY

En un movimiento inédito, las bodegas y viticultores de un pequeño pueblo navarro han unido sus fuerzas para convertir el vino en herramienta contra la despoblación. Esto ha ocurrido en San Martín de Unx, una localidad con apenas 400 habitantes que vive intensamente de la viña. Frente a la fuga de vecinos y el envejecimiento del medio rural, sus promotores confían en que la viticultura sea la palanca que devuelva vida a las calles del pueblo.

San Martín de Unx es un municipio de callejas medievales que cuenta con casi 500 hectáreas de cultivo repartidas por la Baja Montaña navarra y con cinco bodegas físicas, lo que convierte al pueblo en uno de los núcleos con más bodegas por habitante de la comunidad. Esa densidad vitivinícola es la base sobre la que se ha diseñado una marca colectiva: “San Martín de Unx. El vino de los aromas”.

Los elaboradores han lanzado su primera vendimia conjunta con la intención de poner en valor el paisaje, asegurar trabajo ligado al territorio y atraer o retener a las nuevas generaciones. “Una de las iniciativas fue optar por darle la máxima viabilidad al sector más emblemático y característico de nuestro pueblo, es decir, a la viña y al vino”, asegura el presidente del proyecto, Julián Palacios, en una conversación con COPE Navarra.

Nuevas oportunidades laborales

La marca agrupa, de momento, a una quincena de integrantes, entre elaboradores que tienen bodega en el municipio y quienes usan uvas de su término, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento. El planteamiento es cuanto menos inclusivo: podrán sumarse todos los que trabajen en el ámbito del vino o con producto del pueblo, de modo que el valor añadido se quede en San Martín de Unx y cree oportunidades laborales locales.

“El viñedo es lo que hace que la gente esté en el pueblo. Lo que estamos viendo es que es un proyecto que ilusiona, que nos está uniendo y que ya hay algunas personas muy jóvenes elaborando vinos en San Martin de Unx que se han quedado a vivir en el pueblo y que si no probablemente hace unos años la alternativa hubiera sido salir a otro lugar”, explica Julián Palacios en el medio citado.

Los vinos de esta vendimia colaborativa ya están a la venta y próximamente serán etiquetados según el diseño de cada bodega, pero incluirán un distintivo común en forma de cintillo en el cuello de la botella que certificará su pertenencia a la marca colectiva y su origen en el pueblo. Los impulsores confían en que la iniciativa sirva también para mejorar la visibilidad de los vinos de San Martín de Unx y para poner en valor su paisaje vitivinícola.

