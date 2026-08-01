El 'simpa' de los cuatro bogavantes y 700 euros en una marisquería: "No lo compartimos para señalar a nadie, sino para avisar a otros negocios"

Hacer un 'simpa', lo que se conoce como irse de un bar o restaurante sin pagar la cuenta, es una de las mayores pesadillas para cualquier hostelero. Y aunque suele asociarse a pequeños despistes o cañas a última hora, a veces alcanza cifras escandalosas. Es lo que acaba de ocurrir en Bigbury, un tranquilo pueblo del suroeste de Inglaterra, donde un grupo de seis clientes se ha dado a la fuga tras dejar sin pagar una cuenta de casi 700 euros (al cambio) en marisco.

El incidente tuvo lugar en el restaurante The Oyster Shack, según ha recogido el diario británico The Mirror. El grupo, formado por tres hombres y tres mujeres, disfrutó de una comilona por todo lo alto que incluyó cuatro bogavantes enteros y una bandeja de mariscos variados. Sin embargo, al terminar de comer, los comensales fueron abandonando el local progresivamente para montarse a toda velocidad en un Range Rover negro y desaparecer sin abonar un solo céntimo.

El propietario del establecimiento, Kieron Vanstone, ha intentado por todos los medios ponerse en contacto con los clientes utilizando el número de teléfono con el que hicieron la reserva, pero ha sido completamente imposible. "Les hemos dado un plazo para que respondan, pero siguen evadiendo nuestras llamadas. Hemos dejado el asunto en manos de la policía", aclara Vanstone.

Una advertencia al resto de hosteleros

Lejos de guardar silencio, la marisquería decidió hacer público lo ocurrido en su cuenta de Facebook, no solo para denunciar el engaño, sino para alertar a otros locales de la zona.

"Esto no es solo una pérdida financiera, sino que es increíblemente frustrante para nuestro personal, que trabajó duro para brindar una cálida bienvenida, solo para ver cómo se abusaba de su confianza", lamenta el restaurante en la publicación.

"Compartimos esto no para avergonzar a nadie, sino para advertir a otros restaurantes, bares y negocios locales que permanezcan alerta si se encuentran con un grupo similar.", añade el mensaje.

La policía investiga el caso

La policía del condado de Devon y Cornualles ya ha abierto una investigación para dar con los ocupantes del vehículo y ha pedido colaboración ciudadana a cualquier persona que se encontrara en las inmediaciones o tenga datos sobre el incidente.

"Las investigaciones sobre este asunto continúan", ha confirmado un portavoz policial haciendo un llamamiento a los vecinos para que aporten cualquier pista que ayude a identificar a los sospechosos de este "banquete a la fuga".