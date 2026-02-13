James Van Der Beek, de 'Dawson crece', sobre el cáncer: "Pensé: esto será lo mejor que me ha pasado"

James Van Der Beek falleció el 11 de febrero de 2026 a causa de un cáncer de colon que le había sido diagnosticado en 2023. El actor quiso compartir lo que le pasaba con el público en noviembre de 2024, cuando se sintió preparado. Desde entonces fue honesto y no tuvo reparos en hablar de su enfermedad y cómo le afectaba.

Dos meses antes de morir, Van Der Beek concedió una entrevista al programa Today que ha recuperado el diario Bild y donde habló sobre cómo cambió cuando fue diagnosticado de cáncer en agosto de 2023.

James Van Der Beek en mayo de 2025. Gilbert Flores

"Me quedé impactado. Cuando escuché la noticia, pensé: 'Esto va a ser lo mejor que me ha pasado en la vida. El cáncer, lo mejor'". Además, recordó que se decía a sí mismo: "Vas a hacer cambios en tu vida que jamás harías si no hubieras recibido este diagnóstico tan extremo, y te traerán años de vida saludables y felices".

"No creo que supiera antes lo que significaba bajar el ritmo. No creo que supiera lo que significaba prestar atención a todo lo que como", declaró también el que fuera protagonista de Dawson crece.

Agradecido con su mujer

Van Der Beek tuvo palabras de agradecimiento para su mujer, Kimberly Brook, y madre de sus seis hijos: "Ella asumió el papel de cuidadora, enfermera y cabeza de familia. Y luego los niños: por mucho que quiera protegerlos de verme sufrir de cualquier manera. Te das cuenta de que la resiliencia no es solo algo que pueden tener y desarrollar, sino que es lo mejor para ellos".

James Van Der Beek y su mujer, Kimberly Brook en una imagen de 2010. Patrick McMullan via Getty Image

La enfermedad reforzó su fe y le hizo darse cuenta de la importancia de vivir el momento: "Conectar con Dios es el verdadero significado de la existencia en este planeta. Creo que antes del cáncer veía todos estos pequeños y hermosos momentos como parte de un todo… Y ahora soy mucho más capaz de vivir el momento. Así que la presencia es realmente el regalo que me ha dado el cáncer".

James Van Der Beek no pudo recuperarse, pero hasta el momento de la entrevista, dos meses antes de su fallecimiento, decía sentirse "un poco mejor cada vez". Quería seguir viviendo y ver crecer a sus hijos, pero desgraciadamente falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años.