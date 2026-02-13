Pepe, agricultor de naranjas, indignado: "Vienen los típicos de la bolsita y se encargan de vaciarte el árbol"

Pepe, agricultor de naranjas y usuario de la red social X bajo el nombre @pepitobd, ha publicado un vídeo en el que denuncia el robo continuo de fruta en su explotación. En las imágenes, grabadas mientras recorre su finca, muestra cómo varios árboles han sido vaciados por completo mientras el resto del campo permanece cargado de naranjas.

“Les voy a enseñar lo que hace la gente sin vergüenza”, comienza diciendo en el vídeo. Pepe explica que acudió a revisar el estado de la cosecha antes de iniciar el plazo de recogida y se encontró con una escena que, asegura, se repite con frecuencia.

Árboles llenos y otros vacíos

En la grabación se observan hileras de naranjos repletos de fruta. Sin embargo, al llegar a determinados ejemplares, el contraste es evidente. “Miren, ni una. Vacío totalmente”, señala mientras enfoca las ramas sin una sola naranja.

El agricultor subraya lo llamativo de la situación: “Es raro que tengas un campo con 500 árboles, que estén todos llenos, y haya dos árboles que no tengan ni una naranja ni media”. Para él, la explicación es clara y se debe al hurto de pequeñas cantidades por parte de personas que acceden a la finca sin permiso.

“Vienen los típicos de la bolsita y se encargan de vaciarte el árbol”, denuncia. Según relata, estas personas suelen acudir los fines de semana o en momentos en los que no hay nadie trabajando en la finca. “Cuando estás trabajando no vienen a ayudar, pero aquí vienen, cogen sus naranjas y se van a casa”, lamenta.

“Estamos indefensos en el campo”

Más allá del valor económico de cada bolsa de naranjas, Pepe insiste en el sentimiento de desprotección que sufren los agricultores. “Esto pasa porque no hay justicia, no hay seguridad. Estamos indefensos en el campo”, afirma con rotundidad.

El problema, explica, no es solo la pérdida puntual de fruta, sino la acumulación de pequeños robos que afectan directamente al rendimiento de la explotación. En un sector ya presionado por los costes de producción, la competencia exterior y la volatilidad de los precios, cualquier cosa supone un golpe añadido.

Además, denuncia que en caso de sorprender a los responsables, la situación puede volverse incómoda. “Si les pillas te quedas igual. Y ojo que les digas algo, que encima te dicen ‘por una bolsita’”, comenta. Una respuesta que, según él, minimiza el esfuerzo que hay detrás de cada cosecha.

Advertencia a los ladrones

En el tramo final del vídeo, Pepe lanza un mensaje directo a quienes acceden a su propiedad sin permiso. “Os voy a pillar y os digo que sois unos sinvergüenza y unos caraduras”, afirma visiblemente indignado.

El agricultor advierte además de que ha instalado cámaras de vigilancia en la finca. “Ahora hay cámaras en el campo y estaréis grabados porque estáis en una propiedad privada”, recalca. Y es que el impacto que tienen los hurtos, por pequeños que parezcan, es muy grande en el día a día de quienes viven de la tierra.