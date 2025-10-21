La OMS se sienta a negociar con China y España teme una oleada de vapers falsos

China será uno de los principales protagonistas de la 11ª sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), también conocida como COP11. El evento, que se celebrará en Ginebra (Suiza) desde el 17 al 22 de noviembre, promete marcar el rumbo del sector tabacalero a nivel mundial.

El caso del gigante asiático es bastante llamativo, ya que sus cifras de tabaquismo son alarmantes: acumula más de 300 millones de fumadores y registra un millón de muertes anuales por tabaquismo. Ello significa que prácticamente uno de cada tres fumadores del mundo es chino y que cada 30 segundos muere una persona en China por causas asociadas al tabaco.

Pese a ello, el país tiene una importante posición en la mesa de negociaciones del FCTC (el principal tratado internacional contra el tabaco), un poder que suele aprovechar al sentarse con la OMS para bloquear avances como la expansión internacional de alternativas menos dañinas que el cigarro de combustión.

China, además, aplica de forma muy tímida las políticas del FCTC. Por ejemplo, las advertencias de los efectos nocivos para la salud en los paquetes de tabaco se realizan con letra de tamaño muy reducido y sin incluirse imágenes. En materia fiscal tampoco cumple, ya que los impuestos al tabaco son bajos en relación a las recomendaciones del Banco Mundial y la propia OMS.

Los intereses económicos de China en la industria tabacalera

Una de las claves para que China ejerza como freno a las diferentes propuestas para reducir el tabaquismo es que, aunque forma parte del mencionado tratado internacional contra el tabaco, tiene importante intereses económicos en la industria.

En concreto, el gigante asiático es propietario al 100% de la China National Tobacco Corporation, la mayor tabaquera del mundo. El hecho de que la compañía sea de propiedad pública supone un claro incumplimiento del artículo 5.3 del FCTC, que exige proteger las políticas públicas contra los intereses de la industria.

China, el gran fabricante de vapers falsos

En cualquier caso, lo realmente preocupante para España y el resto de países europeos es la fuerza negociadora que China posee ante la OMS a pesar de que el gigante asiático es el responsable de una parte importante de los vapers ilícitos o falsos que se distribuyen en el viejo continente.

En ese sentido, cabe destacar que el comercio ilícito de vapeadores supone un grave riesgo la población, ya que los productos que llegan a manos de los consumidores no han pasado los pertinentes controles de seguridad en términos sanitarios.

Además, los vapers falsos también implican pérdidas millonarias tanto para la industria como para los países, que dejan de recaudar los impuestos con lo que están gravados los dispositivos que sí que son legales.