Elige viajar en lugar de ser madre y a los 50 años recibe una llamada de su padre que le hace replantearse su vida al completo

Tener hijos es una de las experiencias más profundas que la vida puede ofrecer. Sin embargo, también conlleva grandes responsabilidades y renuncias, algo que muchas personas, por diferentes motivos, no están dispuestas a asumir.

Ser padre o madre implica grandes esfuerzos en diversos ámbitos, desde el económico al laboral y social. Por ello, hay quienes optan por no tener hijos y vivir su vida sin tener que cumplir con las obligaciones que conlleva traer una persona al mundo.

Uno de esos casos es el de Halona Black, una mujer que eligió viajar en lugar de ser madre, pero que a los 50 años ha recibido una llamada que le ha hecho replantearse su vida al completo.

Tal y como ha contado en declaraciones a Business Insider, quien estaba al otro lado de la línea telefónica era su padre. La mujer explica que siempre suele hablar con él de temas sin demasiada importancia.

Sin embargo, en una llamada, su padre optó por "cambiar de tono; quería hablar de sus deseos para el final de su vida: los planes para el entierro, la casa, las reliquias familiares. No fue una conversación triste, sino práctica".

Y esa conversación ha acabado marcando a Halona Black, no por su propio contenido en sí, sino por todo lo que esconde detrás. "Después de colgar, me sentí ansiosa. Mi padre es el último pariente cercano que me queda. Cuando se vaya, no solo sentiré el dolor de perderlo. Me enfrentaré a todo el peso de estar sola en la vida que con alegría he construido", ha contado.

"La charla casual de mi padre sobre la muerte me impactó. Su voz siempre ha sido un punto fijo, un hilo vivo que me mantuvo atada a mis raíces. La idea de perderlo despertó un miedo más profundo: ¿quién cuidará de mí cuando ya no esté? ¿Quién estará a mi lado en los momentos difíciles? ¿Quién recordará mi cumpleaños sin una notificación de Facebook? Y me di cuenta de algo aún más crudo: las familias 'elegidas' y las brillantes amistades que he cultivado en el extranjero pueden no estar a mi lado cuando llegue mi momento de irme", ha detallado la mujer.

Pese a esas palabras, Halona Black ha asegurado que no cambiaría nada de cómo ha decidido vivir su vida. "No se trata de arrepentimientos. No me arrepiento de haber elegido la libertad, viajar ni una vida sin hijos. Estoy agradecida por la mujer en la que me he convertido. Pero afrontar la inevitable pérdida de mi padre marca el comienzo de un nuevo capítulo", ha expresado.

