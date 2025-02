Cría a su primer hijo en Estados Unidos y al segundo en España y saca conclusiones: "Ojalá hubiera dado a luz allí"

Una mujer estadounidense que ha criado a su primer hijo en el país norteamericano y al segundo en España ha contado en una entrevista en Business Insider cuáles han sido las diferencias que ha percibido en un lugar respecto al otro.

"Cuando mi hija tenía cuatro meses, nuestra familia de cinco miembros se trasladó a Madrid. Al cuidar de un bebé en cada país, las diferencias son asombrosas. Aunque echo de menos algunas cosas de Estados Unidos, España hace que criar niños sea mucho más fácil y asequible para las familias", ha explicado la mujer.

En ese sentido, la madre ha destacado que "aunque nunca he dado a luz en España, he hablado con muchas madres que sí lo han hecho. Es inaudito que las mujeres embarazadas trabajen hasta el último minuto, como hice yo. En España, las mujeres suelen tomarse el último mes de permiso".

Y eso no es todo. La mujer ha subrayado que "el permiso de maternidad posparto también es más largo en España. Estados Unidos es el único país desarrollado que no ofrece un permiso parental remunerado garantizado. En España, todos, incluidos los padres, disfrutan de 16 semanas de permiso parental. Además de estar totalmente remunerado, el dinero no tributa, por lo que los padres reciben incluso más dinero que en sus nóminas habituales durante ese tiempo como forma de apoyar a las familias".

Además, "cuando se reincorporan al trabajo, las madres disfrutan de una hora diaria de permiso de lactancia, garantizado por la ley, hasta que su hijo tenga nueve meses. Si una madre tiene hijos menores de 12 años, también puede solicitar una reducción de jornada (con un recorte salarial)", ha detallado la mujer.

La madre ha resaltado que "tener tanta flexibilidad significa que los padres pueden pasar más tiempo con sus hijos en sus primeros meses de vida" y ha expresado "ojalá hubiera pasado más tiempo con mis hijos cuando nacieron en Estados Unidos".

Teniendo en cuenta todas esas facilidades para criar hijos en España en comparación con Estados Unidos, la mujer ha sentenciado que "estoy agradecida de habernos mudado a España cuando lo hicimos. Nos resulta más fácil ser padres y es estupendo vivir en una sociedad que da prioridad a la familia".