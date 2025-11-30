Elon Musk, sobre el futuro del mercado laboral con la IA: "La pobreza será erradicada y el trabajo, opcional"

El magnate sudafricano, Elon Musk, ha hecho pública una de sus predicciones. La inteligencia artificial y los robots humanoides conducirán a un mundo donde "la pobreza será erradicada" y el "trabajo será opcional". Durante la sesión "Nuevo Horizonte: Redefiniendo el Futuro de la Tecnología", como parte del Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudí, y junto a Jensen Huang, CEO de Nvidia, aseguro que estas herramientas tecnológicas terminaran con la precariedad.

En la tertulia, recogida por el diario Banking News, el magnate tecnológico, CEO de Tesla y Neuralink, reconoció que otras empresas entrarán en este mercado. "Básicamente, solo hay una forma para que todos se hagan ricos, y es la inteligencia artificial y la robótica". "El trabajo será opcional", aseguró.

Aunque, en su discurso, fue mucho más lejos. Musk predijo que en unos 10-20 años "el trabajo no será una necesidad, sino una elección". "Puedes ir al supermercado y comprar verduras, o cultivarlas en tu jardín". "La primera es más difícil, pero es cierto que hay gente que lo hace porque les encanta. Así será el trabajo: opcional".

Asimismo, explicó que la evolución continua de las nuevas tecnologías cambiará la forma en la que percibimos el dinero. Esto implica que en un futuro "las cifras económicas tal y como las conocemos podrían perder su valor".

Elon Musk aprovechó, de este modo, la ocasión para anunciar un acuerdo de importancia. Su empresa establecerá un centro de datos de 500 megavatios en Arabia Saudí, en colaboración con la iniciativa estatal de inteligencia artificial Humain y Nvidia. Por su parte, Jensen Huang confirmó los planes, afirmando que Nvidia ya está trabajando con Riad para construir sistemas avanzados de supercomputación.