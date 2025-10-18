En una ciudad de Japón limitan el uso del móvil a dos horas al día fuera del espacio de trabajo y los resultados son para darle una vuelta

En los últimos años, en Japón ha crecido el fenómeno hikikomori, que nació en la década de los noventa como forma de aislamiento voluntario y ahora se centra en su versión digital. De este modo, y tal y como recoge el diario El Mundo, muchos jóvenes ya no se encierran únicamente en una habitación, sino que lo hacen además en el flujo incesante de las redes sociales. El aislamiento ya no necesita muros, sólo móviles.

En un estudio del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se asegura que los jóvenes del país asiático pasan de media cinco horas diarias frente a los smartphones, y que más del 80% de los japoneses de entre 15 y 24 años se considera "dependientes" del uso del móvil. Para el Ministerio de Educación de ese país, y tal como recaba el medio, estas cifras son tan alarmantes que hace un año comenzó a financiar programas de desconexión en los centros educativos.

Gracias a estos, muchos alumnos disfrutaron de retiros de una semana en la naturaleza sin los teléfonos móviles. Siguiendo estos pasos, la ciudad de Tokoaye, al centro del país, anunció recientemente un nuevo decreto para limitar el uso de los móviles entre sus 69.000 habitantes a dos horas diarias fuera del espacio de trabajo. Se trata de una medida pionera, pero más simbólica y no vinculante porque, como recaba El Mundo, no conlleva sanciones para los vecinos que la ignoren.

En declaraciones recogidas por el medio, Masafumi Koki, alcalde la ciudad, asegura que "es muy triste terminar el día en casa mirando el teléfono todo el tiempo. Espero que los ciudadanos cambien su comportamiento". Respecto a las críticas que recibió por la medida, respondió: "La gente ha tenido la impresión errónea de que la ordenanza obligará a los residentes a cumplir el límite de dos horas, cuando se trata más de una guía para animar a la gente a reconsiderar sus horas de sueño y otros asuntos, como su relación con sus familiares".

En la publicación se recuerda que en 2020, la prefectura japonesa de Kagawa ya sacó adelante otra ordenanza para tratar de limitar el acceso de los menores a videojuegos a una hora diaria durante la semana y a 90 minutos en vacaciones. Ese mismo año, la ciudad de Yamato prohibió el uso de móviles para caminar tras un estudio en el que señalaba que el 12% de los 6.000 peatones registrados en la ciudad usaban sus teléfonos mientras andaban.