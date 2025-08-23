En Francia miran con gran admiración lo que algunos españoles han hecho para intentar frenar el avance del fuego

Las llamas en el frente de Jarilla, en la cuerda que divide el Valle del Jerte y el Ambroz, por encima de la localidad de El Torno durante el pasado sábado.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado este sábado el "descenso significativo" de los incendios activos en Situación Operativa 2 al señalar que actualmente quedan 13, por lo que "ya queda menos y el final está mucho más cerca".

Todos ellos se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias. En Extremadura, afortunadamente, ya han conseguido salir de esta situación. Las zonas afectadas por el devastador incendio en Jarilla (Cáceres), ya "neutralizado" tras quemar unas 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros, tratan de recuperar ahora una relativa normalidad en medio del paisaje gris.

Sobre los incendios en España se han hecho eco multitud de medio en todo el mundo. Uno de ellos ha sido el francés Libération, que ha destacado los fuegos en las laderas de la Sierra de Gredos, desde donde ha señalado que se domina todo el Valle del Ambroz, "una joya medioambiental de Extremadura, duramente azotada por incendios históricamente devastadores".

"Al menos 350.000 hectáreas se han quemado en España desde principios de año, la mayoría en agosto, la peor cifra en tres décadas. De esta superficie, casi 40.000 se encuentran en Extremadura; y 15.500 hectáreas en este valle rural donde, en las alturas, los robledales han ardido por completo", han apuntado.

Este medio francés también ha resaltado que los residentes de Segura de Toro "trabajaron día y noche para monitorear y combatir los devastadores incendios, prácticamente sin ayuda externa". "Fue un esfuerzo agotador, pero finalmente dio sus frutos", aseguró. En el artículo han hablado con diversos vecinos de la zona, uno de ellos, que no quiso dar su nombre, aseguró: "Aquí es uno para todos, todos para uno, a vida o muerte".