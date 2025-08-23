Mejora la situación y bajan a 13 los incendios activos de nivel 2: "Se pide máxima precaución y seguir indicaciones" 

El número de incendios activos de nivel 2 en Castilla y León, Galicia y Asturias ha experimentado "un descenso significativo" en la última jornada, bajando a 13, tal y como ha podido informar este sábado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Todos ellos se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias. En Extremadura, afortunadamente, ya han conseguido salir de esta situación. Uno de los puntos que más preocupa hoy es el de Igüeña, en León, donde los efectivos trata de luchar de forma ardua contra el fuego.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra en 7 de los 13 incendios activos en situación operativa 2, que ha destacado que en las provincias de León, Zamora y Pontevedra la situación ha mejorado debido a las condiciones, especialmente en la pasada noche.

"Hoy es un día de optimismo moderado porque ha descendido de forma significativa el número de incendios activos de nivel 2 pero no podemos bajar la guardia porque estamos en un momento determinante con la climatología que todavía no continúa siendo favorable para acabar de una vez por todas con el terrible sufrimiento que han provocado estos incendios", ha señalado Barcones.

"Seguimos teniendo 13 incendios forestales activos de nivel dos en tres comunidades autónomas y, por lo tanto, vamos a seguir con esta monitorización, con este seguimiento permanente 24 horas al día de la evolución de cada uno de ellos", ha concluido la misma, quien ha descartado bajar la situación por ahora, pues todavía hay tres comunidades que necesitan ayuda. Desde el Ministerio del Interior han pedido en 'X' "máxima precaución y seguir indicaciones hasta la vuelta a la normalidad".