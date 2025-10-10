En Reino Unido señalan que la Generación Z está rescatando los trabajos "aburridos" de los millennials y se están haciendo de oro

La Generación Z parece estar tomando un rumbo inesperado en su futuro profesional. Cada vez más jóvenes están ocupando empleos que durante años fueron catalogados como “aburridos” por los millennials, como por ejemplo la contabilidad. Sin embargo, lo hacen porque estas profesiones se han convertido en una auténtica mina de oro, con salarios altos y una gran estabilidad laboral.

Según un informe publicado por la revista financiera Fortune, los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 están redescubriendo el valor de las profesiones tradicionales justo en el momento en que millones de baby boomers se preparan para jubilarse. El medio apunta que "la Generación Z está reviviendo el trabajo aburrido que los millennials y los baby boomers abandonaron, y les está ayudando a conseguir carreras de seis cifras recién salidos de la universidad."

Solo en los últimos cinco años, más de 340.000 contables han abandonado el sector, lo que ha provocado un vacío laboral enorme. Esta falta de profesionales cualificados ha abierto una ventana de oportunidad para las nuevas generaciones, que están encontrando en estos oficios una forma de crecer rápidamente, ganar experiencia y asegurar su futuro.

De profesión “aburrida” a oportunidad millonaria

Durante años, la contabilidad fue vista como un trabajo monótono y poco inspirador. Un estudio de 2022 incluso la catalogó como el segundo trabajo más estereotipado y aburrido, solo superado por el análisis de datos. Sin embargo, la situación está cambiando.

La Generación Z ha descubierto que, detrás de los números y los balances, se esconden oportunidades profesionales muy lucrativas. Según el portal de empleo Glassdoor, un contable en Estados Unidos gana un salario medio de 93.000 dólares anuales, aunque los más experimentados pueden superar los 122.000, e incluso los 200.000 dólares en el caso de los contables públicos certificados (CPA).

Un cambio de visión

Además del atractivo económico, muchos jóvenes están encontrando en esta profesión una forma de ayudar a los demás. El programa VITA (Volunteer Income Tax Assistance) del IRS es un claro ejemplo. Este proyecto, que lleva más de 50 años en marcha, permite a estudiantes de universidades estadounidenses ofrecer asesoría fiscal gratuita a personas de bajos ingresos.

“La contabilidad es la ciencia del mundo de los negocios”, declaró a Fortune, Alana Kelley, estudiante de contabilidad y ciencias biosanitarias en la Universidad Estatal de Oregón, que participó en el programa VITA de su centro.

En 2024, solo en la Universidad Estatal de California, Northridge, más de 280 estudiantes ayudaron a 9.000 contribuyentes a reclamar cerca de 11 millones de dólares en reembolsos de impuestos y 3,6 millones en créditos fiscales.

Una profesión con futuro y estabilidad

Más allá de la vocación, la estabilidad y las altas tasas de empleo son otro gran atractivo. Según Fortune, en universidades como la Oregon State University, el 98% de los graduados en contabilidad consigue trabajo al terminar la carrera, algo poco común en otros sectores.

Para la Generación Z, acostumbrada a un mercado laboral incierto, esta seguridad se ha convertido en un factor clave. Según los expertos, estos jóvenes valoran más la estabilidad y la proyección a largo plazo que la flexibilidad o la fama digital.