Por qué esta cápsula del tiempo no se abrirá hasta el año 8113: la respuesta está en el calendario del antiguo Egipto

Es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad. El científico Thornwell Jacobs, cuando era rector de la Universidad de Oglethorpe, en Atlanta, en el estado de Georgia (EEUU), decidió crear "la cripta de la civilización".

Se trata de una cápsula del tiempo cuyo objetivo es mostrar de primera mano a los futuros habitantes del planeta cómo era la vida en la Tierra en el siglo XX. En concreto, la misma fue conformada entre los años 1936 y 1940.

Esa cripta se construyó en la cámara estanca de una antigua piscina situada en el recinto de la Universidad de Oglethrope. La misma fue sellada en mayo de 1940 y la previsión es que no se abra hasta, se dice pronto, el año 8113.

Tal y como detallan desde el medio de comunicación francés Europe 1, "se eliminó el oxígeno de la cripta y se sustituyó por nitrógeno inerte para evitar la alteración de los objetos que hay en su interior. El conjunto se selló con una puerta de acero inoxidable soldada, que garantiza su estanqueidad".

640.000 páginas, un peluche y miles de objetos más

En la página web de la Universidad de Oglethorpe se precisa que en la cápsula del tiempo hay "más de 640.000 páginas de documentos microfilmados, cientos de noticiarios y grabaciones, un juego de construcción de madera, un peluche de Donald Duck y miles de objetos más, muchos de ellos de uso cotidiano. También hay un dispositivo diseñado para enseñar inglés a quienes descubran la cripta".

"Una vez terminada, en la primavera de 1940, la cripta se asemejaba a una cámara de una pirámide egipcia, abarrotada de objetos dispuestos en estanterías y directamente sobre el suelo", añaden desde la Universidad de Oglethorpe.

Respecto a por qué la cripta de la civilización se abrirá en el año 8113 y no en cualquier otra fecha, el motivo es que a Thornwell Jacobs le apasionaba el Antiguo Egipto. En consecuencia, decidió que el plazo fuera de 6.177 años, es decir, el tiempo que separa el primer calendario del Antiguo Egipto (4241 a. C.) de 1936, el año en que se comenzó a construir la cripta.