Un pueblo francés registra su primer nacimiento en años, el de una niña nacida en un campamento hippie: "Es mejor que rellenar el registro para una defunción"

En Donezan están de fiesta. Este rincón francés pirenaico y pegado a España tiene motivos para celebrar. No es su feria ni su fiesta patronal, es sencillamente que acaban de volver a vivir un nacimiento en su tierra. La protagonista se llama Cassiopée, que el pasado 25 de julio llenó de vida la zona.

Al lado del lago Laurenti y en el departamento de Ariège, esta niña nació en plena comunidad hippie instalada en la zona. Su madre se llama Lou y recuerda que en plena convivencia de la Familia Arcoíris Francesa comenzó a sentir las contracciones, junto a un fuerte dolor estomacal.

Esta comuna es, desde hace tres años, otra gran familia para Lou, como explica en declaraciones al diario La Depeche. El encuentro tuvo lugar en plena Bretaña francesa. Aquel día, la mujer recuerda ir a una abadía con su padre cuando se topó con "unas personas en un campo". Al acercarse su padre le llegó a comentar "¡esto es para ti!", como rememora entre risas. Juntos se instalaron durante unos días y ella decidió que aquella podría ser su nueva vida.

Cuenta la madre que desde aquel 'bautismo' comunal, ha participado en encuentros cada año, porque en la Familia Arcoíris admite sentirse "en casa". Por ello, no dudó a la hora de tener a su hija allí mismo, junto a su pareja.

En el momento clave, los hombres de la comuna hippie encendieron una fogata, mientras el resto de madres del grupo le ayudaban en los primeros momentos preparto y ya del parto en sí mismo.

Cuenta el diario francés que otros participantes del evento acudieron a lo que llaman la "tienda gratuita", un espacio donde cualquiera puede dejar o recoger artículos, para encontrar ropa y pañales para el recién nacido.

"Es un verdadero lujo comparado con una habitación de hospital", comenta la joven madre ya con su hija en brazos y dentro de un tipi preparado para ella.

A su lado se encuentra una mujer algo mayor que ella. Se llama Christelle y a sus 53 años celebra que "por fin estamos recuperando la sabiduría ancestral". Esta veterana miembro proveniente de Bélgica lleva desde 2009 participando de este tipo de encuentros. Y gracias a su experiencia, fue ella misma la encargada de registrar el nacimiento de Cassiopée en el Ayuntamiento de Artigues al lunes siguiente.

Cuando llegó a las dependencias municipales "la secretaria me miró con los ojos muy abiertos", confiesa con una mezcla de sorpresa y risas. Se entiende porque allí no acostumbran a este tipo de noticias. No en vano, el propio alcalde, Jean-Luc Annouilles, dejó claro que a sus 60 años, "fue la última persona nacida en el pueblo". "Es mejor que rellenar el registro de defunciones, eso está claro", culmina el regidor local.