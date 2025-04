Entra en una joyería creyendo que tiene el dorado negocio del siglo en sus manos y sale con un informe policial

La historia de una persona que compró joyas... en una gasolinera... "a buen precio". El desenlace tiene todo lo que promete dicha carta de presentación del suceso que recoge el portal polaco TVN24.

Los hechos tuvieron lugar en el condado de Brzesko, cuando un hombre se acercó a la víctima, un joven de 23 años, y le pidió ayuda en medio de la estación de servicio. Le dijo que su tarjeta de crédito estaba dañada y que no podía retirar dinero del cajero automático.

Entonces, fue cuando le enseñó tres anillos de sello y dos cadenas. Se lo vendía todo por 1.800 zlotys polacos (PLN), es decir, unos 430 euros. El joven consideró que era un "buen precio" por las joyas. Así consta en el informe policial de la comisaría de Prudnik.

A una joyería de inmediato

Tras la adquisición, la víctima no tardó en percatarse de que se trataba de una obvia estafa. Nada más tener las joyas en su poder, se encaminó hacia una joyería para consultar el valor de los sellos y las cadenas de 'oro'. No, no era oro, cuando el joyero examinó los objetos determinó que no era el preciado metal áureo sino que se trataba de tombac, una aleación de cobre y zinc, similar al latón.