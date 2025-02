Esta región de España decide acabar con estos anuncios de televisión por una buena causa

Cuando alguien se muda de una región a otra, es habitual encontrarse con pequeñas diferencias culturales y cotidianas que pueden sorprender. Desde las costumbres gastronómicas hasta el horario comercial, pasando por aspectos menos evidentes como la forma en que se emite la publicidad en televisión. Esto es precisamente lo que ha llamado la atención de Jesús Rivas, un andaluz residente en Canarias, quien ha compartido en redes sociales su sorpresa al descubrir una particularidad televisiva en el archipiélago.

En un vídeo de TikTok, el creador de contenido comenta su experiencia mientras veía La isla de las tentaciones en Telecinco y notaba algo inusual durante las pausas publicitarias: "En Canarias no existen los anuncios", comenta. En lugar de los típicos spots de productos, la emisión mostraba únicamente imágenes de las islas acompañadas de música ambiental. "No hay un anuncio de champú, no hay un anuncio de refrescos... simplemente enseñan la isla", explica Rivas, quien reconoce que antes de mudarse desconocía este detalle.

El vídeo, que ha generado un gran número de comentarios, muestra cómo los espectadores en Canarias pueden experimentar la televisión de manera diferente a los de la península. "Si eres peninsular, seguramente no lo sabías", afirma el tiktoker. Además, plantea una duda que muchos se han hecho: ¿por qué ocurre esto en Canarias y no en el resto de España?

Lo cierto es que no todas las cadenas de televisión canaria presentan esta particularidad. La razón detrás de este fenómeno, según señala Europa Press, se debe a la desconexión regional que aplican grupos audiovisuales como Mediaset y Atresmedia en Canarias. Esta medida permite que los anunciantes locales emitan publicidad dirigida específicamente al público canario y que las marcas nacionales puedan adaptar sus campañas a este mercado.

Sin embargo, cuando los espacios publicitarios no se ocupan, se rellenan con vídeos promocionales de las islas, algo que sorprende a quienes desconocen esta peculiaridad televisiva.

Mediaset España abordó esta desconexión en un comunicado de 2022, cuando anunció la habilitación de una señal específica para Canarias en Movistar+. Según la compañía, esta segmentación permite a los anunciantes mejorar el alcance de sus campañas y conectar de manera más efectiva con el público del archipiélago.

Este formato sigue llamando la atención de quienes visitan o se mudan a Canarias, especialmente en programas de gran audiencia como La isla de las tentaciones, donde los cortes publicitarios convencionales dan paso a imágenes de paisajes locales que promocionan el turismo y destacan los atractivos de las islas.