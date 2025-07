Este es el motivo viral por el que ni el capitán, ni el copiloto ni los pasajeros comen la misma comida

En los vuelos todo está medido para que nada salga mal, y la alimentación no es una excepción. Lo que come cada uno de los miembros de la tripulación está pensado de antemano, ya que a bordo del avión la improvisación no se contempla.

De hecho, no todos comen lo mismo. Así lo ha revelado el capitán de vuelo finlandés Akseli Meskanen, miembro de la Asociación de Pilotos de Finlandia con más de 19 años de experiencia pilotando aviones de pasajeros.

En una entrevista concedida al medio de comunicación finlandés MTV Uutiset, Akseli Meskanen ha contado la razón por la que ni el capitán, ni el copiloto ni los pasajeros del vuelo comen la misma comida.

El motivo de esa diferenciación en la comida que se sirve en el avión no es otro que la seguridad. Al tomar alimentos diferentes, se garantiza que el piloto y el copiloto no enfermen a la vez si la comida está en mal estado.

"Los pilotos siempre comen alimentos diferentes por razones de seguridad y para prevenir posibles intoxicaciones alimentarias", ha explicado al respecto el experimentado capitán de vuelo.

Otro de los aspectos llamativos es que para, por ejemplo, servir el café, se tienen en cuenta las previsiones meteorológicas. En ese sentido, Meskanen ha señalado que el servicio de café suele posponerse o interrumpirse si se detectan turbulencias.

Por otro lado, el piloto ha contado que en ocasiones se les permite a los miembros de la tripulación llevar su propio almuerzo al vuelo. "A veces llevo mis propias porciones de ensalada. Aportan variedad a la selección de comida que se ofrece en el avión", ha señalado Akseli Meskanen.