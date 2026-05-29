Una española que trabaja en un barco de lujo confiesa qué hace antes de que llegue el propietario: "Todo para que no queden marcas"

El lujo no siempre está en lo que se ve, sino en todo lo que nadie nota. Así lo ha mostrado la creadora de contenido Esmée Yntema (@esmeeyntema), una española que trabaja en un barco de lujo y que ha enseñado en TikTok cómo son las horas previas a la llegada del propietario de la embarcación.

Desde alinear cojines hasta eliminar huellas del suelo o colocar bombones "mirando hacia arriba", la usuaria enseña cómo se prepara cada rincón del barco para transmitir una sensación de perfección absoluta. Un vídeo lleno de pequeños gestos milimetrados que ha sorprendido a miles de usuarios.

Cojines rectos, flores perfectas y ni una mota de polvo

La rutina empieza con una revisión general de los espacios comunes. "Doy una vuelta en el barco para ver que estén todos los últimos detalles perfectos", empieza contando Yntema. "Y luego paso la aspiradora por todo para que no quede la marca de los pies", explica, haciendo hincapié en esas tareas aparentemente pequeñas pero esenciales dentro del estándar de lujo que maneja la tripulación.

Esmée enseña cómo coloca los cojines "super rectos", siempre con "la cremallera por debajo", o cómo limpia incluso las migas invisibles sobre una mesa. "Eso hay que quitarlo", comenta mientras pasa un paño.

También dedica tiempo a la decoración floral. Explica que retira el polen naranja de los lirios "para que no te ensucie toda la mesa" y porque así "te duran más las flores". Todo está pensado para crear una atmósfera impecable antes de la llegada del dueño del yate.

El detalle invisible que marca la diferencia

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención es la obsesión por las marcas y las huellas. La trabajadora muestra cómo aspira las alfombras una y otra vez hasta que "quede lisito", además de limpiar con "un pañito y alcohol" cualquier rastro en superficies metálicas o cristales.

Incluso la iluminación forma parte del ritual. Enciende luces tenues bajo las camas para que el ambiente sea "más cozy", baja las cortinas porque "por las noches siempre se cierran" y deja preparada música ambiental en las televisiones del barco.

"En vez de poner YouTube, que salen anuncios, voy a Netflix", explica mientras busca un vídeo de la chimenea con sonido de fuego para recibir al propietario con un ambiente más invernal.

Champán frío y canapés antes de la llegada

El vídeo termina con los últimos preparativos antes de ponerse el uniforme y esperar la llegada del propietario. "También le recibo con champán, que ya está en la nevera, obviamente", señala la tiktoker.

"Y el chef, además, preparará unos canapés. Entonces eso sí que lo haremos a ultimísima hora. Nada, media hora antes de que llegue", añade la creadora de contenido.

El resultado final es una escena que parece sacada de un hotel de siete estrellas: flores perfectamente colocadas, luces cálidas, sofás impecables y ni una sola huella visible. "Y ya estaría todo listo para recibirle", concluye.