Estupefacción entre los arqueólogos al hallar un santuario monumental vinculado al solsticio en Jaén 

Un grupo de arqueólogos del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) ha conseguido dar con un santuario monumental del solsticio que cuenta con más de 2.500 años de antigüedad en Jódar (Jaén).

El estudio, compartido en la publicación Complutum, afirma que el lugar puedo haber funcionado como una especie de templo del cosmos, diseñado para el solsticio de invierno. Algunos de los nombres detrás de esta investigación son el de Arturo Ruiz, Manuel Molinos, Miguel Ángel lechuga o Miguel Yanes, entre otros.

En el centro del yacimiento se encuentra El Fontanar, un monolito de más de cinco metros de altura cuya posición y tamaño hace que los días que durante el solsticio de invierno se proyecten los rayos de sol, provocando una sombra similar a la de la anatomía femenina, más concretamente a una vulva.

Según recoge el medio arkeonews, "los investigadores describen la escena como una recreación deliberada de la hierogamia, una unión sangrada entre las fuerzas masculina y femenina. Representa no solo un matrimonio cósmico, sino también un ritual mítico de fertilidad y renacimiento".

Por su parte, el arqueólogo Arturo Ruiz, investigador principal del estudio, "se trata de un ritual que tiene lugar durante el solsticio de invierno y que recrea físicamente la metáfora de una hierogamia, un encuentro sexual, mítico y mágico, de un héroe solar y una diosa de la fecundidad, frecuentemente en el mundo antiguo mediterráneo".

El monumento ha sido comparado en más de una ocasión con Stonehenge y se encuentra situado en el norte de Jódar, cerca del límite con Úbeda. Según los investigadores, se trata de un hallazgo singular de la mitología íbera, que mezcla astronomía y la interpretación del cosmos.