Indemnizan con casi 300.000 euros a un hombre al que le amputaron un dedo tras ser mordido por un perro

La sentencia corrobora la responsabildiad del dueño respecto a las acciones del perro.

El Tribunal Supremo ha condenado a la propietaria de un pastor alemán y a su aseguradora a indemnizar con 298.977 euros a un hombre que perdió el dedo anular tras ser mordido por el animal. El alto tribunal revoca el criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona, que había reducido la compensación al apreciar una supuesta concurrencia de culpas, y confirma íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

La clave del fallo está en la aplicación del artículo 1905 del Código Civil, que establece la responsabilidad del poseedor de un animal por los daños que cause, salvo fuerza mayor o culpa exclusiva del perjudicado.

Cómo se produjo el ataque

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron cuando la víctima paseaba con su bichón maltés. El perro pequeño iba suelto por la acera y cruzó la calle hacia otro animal, un pastor alemán que era paseado por el hijo de su propietaria.

El pastor alemán comenzó a perseguir al bichón. En ese momento, el dueño del perro pequeño lo cogió en brazos para protegerlo. Fue entonces cuando recibió la mordedura que derivó en la amputación del dedo anular.

En primera instancia, el juzgado consideró responsable exclusivamente a la dueña del pastor alemán y a su aseguradora de responsabilidad civil. Sin embargo, la Audiencia Provincial entendió después que el propietario del bichón también había contribuido al resultado dañoso por intentar separar a los animales, y redujo la indemnización al 50%.

El Supremo descarta culpa del perjudicado

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo rechaza esa interpretación. Los magistrados consideran que coger al perro en brazos fue "una reacción lógica y previsible ante el riesgo cierto" que suponía el ataque.

El alto tribunal subraya que no se trata de una actuación imprudente o extraordinaria, sino de una respuesta defensiva dentro del propio ámbito de peligro generado por el animal agresor. Por tanto, no cabe hablar de culpa concurrente.

Frente al criterio de la Audiencia Provincial, el Supremo entiende que la conducta del perjudicado no rompe el nexo causal ni atenúa la responsabilidad de la dueña del pastor alemán.

La ausencia de bozal, determinante

La sentencia destaca además que el pastor alemán no llevaba bozal y que no existió un control suficiente por parte de quien lo paseaba. Para el Supremo, esa circunstancia es la única causa eficiente y jurídicamente relevante del daño.

El tribunal razona que, de haber llevado bozal o haber estado correctamente controlado, el resultado lesivo no se habría producido en ningún caso, incluso aunque el bichón se hubiera aproximado.

Con esta argumentación, el Supremo confirma la responsabilidad íntegra de la propietaria del pastor alemán como poseedora del animal causante del daño y mantiene la indemnización de 298.977 euros fijada en primera instancia.

Qué dice el artículo 1905 del Código Civil

El artículo 1905 establece que el poseedor de un animal, o quien se sirva de él, es responsable de los perjuicios que cause, incluso aunque se le escape o extravíe. Solo queda exonerado si demuestra fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima.

En este caso, el Supremo entiende que no concurre ninguna de esas causas. La actuación del perjudicado no fue imprudente ni autónomamente generadora del daño, sino una reacción frente al riesgo creado por el animal agresor.

La resolución refuerza así la doctrina sobre responsabilidad objetiva en daños causados por animales, un ámbito donde la jurisprudencia viene insistiendo en la obligación de extremar las medidas de control, especialmente cuando se trata de perros de gran tamaño.

La sentencia fija un criterio claro: proteger a tu mascota ante un ataque no te convierte en responsable del daño sufrido si el riesgo procede del animal ajeno.