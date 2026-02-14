Mariano, 67 años, podría ser desahuciado por la orden religiosa propietaria del edificio: "Hay una estrategia de vaciamiento"

El sector inmobiliario es un constante dolor de cabeza para los españoles. Los precios desorbitados del alquiler y compra de pisos se han convertido con el pasar del tiempo en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, tales como la capital española.

Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años, quien nació y se crió toda su vida en el mismo piso de la calle Carnero n.º 1, en el barrio de Embajadores de Madrid, lleva cuatro años afrontando las consecuencias del complejo panorama del mercado de la vivienda a nivel nacional.

Ordaz lleva en un pleito legal con la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), que es la colectividad propietaria de la edificación que habita. La orden pretende desalojar al hombre argumentando que este ha incurrido. en impagos. El medio local, Público, ha expuesto la situación por medio de uno de sus más recientes artículos.

"No había tenido ningún problema con ellos hasta que empezaron a subirle la cuota del alquiler en unos márgenes que no se ajustaban a su capacidad real", sostiene el Sindicato de Inquililistas de Madrid.

"Entendemos que detrás de esta decisión hay una estrategia de vaciamiento de los vecinos más antiguos como él, para poder alquilar los pisos a mayor precio, sacando un mayor beneficio", denuncian", complementa la misma entidad.

La posición de la VOT

La orden religiosa manifiesta que Ordáz ha incurrido en impagos y tampoco ha demostrado intención de solucionar el asunto. "No han visto voluntad verdadera de resolver el problema": "Entendemos por ello que debe ser ya la administración la encargada de ayudar al demandado", asegura.

"No ha abonado cantidad alguna en concepto de renta desde hace tres años, acumulando a día de hoy una importante deuda que esta asociación no tiene previsto exigirle", complementa.

Lo cierto es que el pasado 13 de febrero Ordaz se enfrentó al cuarto lanzamiento en el proceso de desahucio. Ordaz lo gestiona "envalentonado, gracias al apoyo de vecinas y voluntarios", concluye el madrileño.