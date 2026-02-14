Rastrea su móvil robado hasta un mercado de China y se presenta allí para recuperarlo: "Aquí estoy en Shenzhen..."

De Londres a Shenzhen en busca de su iPhone nuevo. Según publica el diario francés Midi Libre, el actor galés John Owen-Jones, protagonista del musical Los Miserables, sufrió el robo de su móvil el pasado mes de agosto. Tras meterse en una app de rastreo, descubrió que su teléfono se encontraba en Shenzhen, en China. En una gira por la región a principios de 2026, el afectado fue directamente a la ubicación fijada. Esto es lo que pasó.

El protagonista publicó su historia en su perfil de Instagram. "Mirad. Mi iPhone robado se ha ido de viaje a China", bromeaba entonces. Por culpa del hurto tuvo que comprar un nuevo dispositivo.

"Me robaron mi iPhone en Londres en agosto del año pasado. Lo rastreé hasta Shenzhen, China. Ahora estoy aquí en la ciudad china… Puede que lo haya encontrado en uno de sus mercados "especiales", relata en un mensaje al que acompaña con una foto de un mapa en el que se puede ver la ubicación de su móvil en la ciudad china.

Tal y como contó el intérprete, su móvil había acabado en una tienda de teléfonos de la ciudad china. A pesar de la expectación que había creado al compartir su caso, finalmente no indicó si fue a buscar su dispositivo extraviado o no.

Muchos de sus seguidores se animaron a comentar la publicación. "¡Literalmente donde mi iPhone se conectó cuando me robaron el mío!", asegura, sorprendido, un internauta. "Como alguien que solía trabajar en la industria, el tuyo podría haber sido disimulado y reconstruido en un iPhone diferente", cuenta otro. "¿Tal vez deberíamos encargar al primer ministro que recupere todos los teléfonos robados del Reino Unido en su próxima visita a China?", bromea otro.

Marruecos, el destino de los móviles robados en España

Miles de teléfonos robados en España terminan en los mercadillos de Sidi Slimane, un centro neurálgico del mercado negro de móviles en Marruecos. Tras ser sustraídos, cruzan el Estrecho de Gibraltar hacia Marruecos a través de redes criminales organizadas, como destacan informes recientes y fuentes policiales.

Un reportaje de El Confidencial explica que en ciudades como Sidi Slimane, los dispositivos son desbloqueados y reacondicionados para luego venderse en mercadillos locales o, en muchos casos, reexportarse a otros mercados en África y Asia.