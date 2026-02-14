El submarino más avanzado de la Armada Española se a una gran misión de la OTAN en el Mediterráneo

El submarino S-81 Isaac Peral, considerado el sumergible más avanzado de la Armada Española, zarpó el pasado 12 de febrero desde la base naval de Cartagena para integrarse a la 'Noble Shield'. Se trata de una operación impartida por la OTAN de alta intensidad en el Mediterráneo, una zona marítima de sumo interés estratégico.

La embarcación, con 55 hombres y mujeres a bordo, buscará aportar en materia de disuasión y defensa colectiva, conforme informa el Ministerio de Defensa.

"Esta misión permitirá al submarino español operar plenamente integrado con unidades aliadas bajo estructura del mando de la Alianza contribuyendo al fortalecimiento de la interoperabilidad y a la validación de procedimientos conjuntos", apunta la agencia española de noticias, EFE, en uno de sus más recientes artículos.

Cabe recordar que el submarino ya se había unido, en noviembre del año pasado, a las fuerzas de la OTAN. Desde ese entonces, sus uniformados han llevado a cabo un periodo de adiestramiento y alistamiento, centrado en la instrucción avanzada de la dotación, evaluación de sistemas y ejecución de ejercicios tácticos de alta complejidad, según la misma agencia.

Las características del S-81 Isaac Peral

El comandante del submarino, capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, enfatiza que el sumergible contribuye "capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información”, afirma.

Estas facultades “favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión”, complementa. En este sentido, el comandante también recalca la trascendencia del factor humano, ya que las labores en el subacuático demandan una alta cohesión, responsabilidad individual y respeto mutuo entre compañeros.