Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Estupefacción por el barrio de Madrid donde ha crecido un 20% el precio del alquiler en tan solo un año
Sociedad
Sociedad

Estupefacción por el barrio de Madrid donde ha crecido un 20% el precio del alquiler en tan solo un año

La mayor subida registrada entre los barrios madrileños.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Dos carteles de venta y alquiler en español colgados en un estante dentro de una tienda, con gráficos vibrantes en naranja y negro
Dos carteles de venta y alquiler en español colgados en un estante dentro de una tienda.Getty Images

El precio del alquiler en Madrid encadena año tras año nuevas subidas y ya casi nadie se sorprende cuando aparecen cifras récord. Lo que antes se percibía como un repunte puntual se ha convertido en una tendencia sostenida que tensiona barrios enteros y obliga a muchos vecinos a replantearse si pueden permitirse seguir viviendo donde siempre. En ese contexto de encarecimiento constante, algunos distritos destacan por incrementos especialmente elevados que reflejan hasta qué punto el mercado inmobiliario madrileño sigue al alza.

Sin ir más lejos, los vecinos de Sanchinarro, en el distrito de Hortaleza, han visto cómo el alquiler en su barrio se ha disparado. Según el informe La vivienda en alquiler en España en el año 2025, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio medio del arrendamiento en Sanchinarro subió un 19,9% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Esta subida es la mayor registrada entre los barrios madrileños analizados.

El fenómeno no es aislado, sino que Fotocasa señala que el encarecimiento afectó al 54% de los barrios de la capital. La lista de barrios con alzas importantes en Madrid la encabezan, tras Sanchinarro, Ensanche de Vallecas–La Gavia (11,6%) y Niño Jesús (9,8%), seguidas por Acacias, Nueva España e Imperial, entre otros. Además, Trafalgar y Almagro (Chamberí) continúan siendo las más caras, con precios medios de 25,40 €/m² y 25,17 €/m² al mes, respectivamente.

¿Por qué en Sanchinarro?

En el global nacional, el precio medio del alquiler en diciembre de 2025 se situó en 14,21 €/m² al mes, pero Sanchinarro representa un encarecimiento acusado con respecto a 2024. Una de las causas que explican esta subida es la venta de la promoción conocida como Sanchinarro X al fondo de inversión Nestar (antes Lazora), unas viviendas que en su origen estaban destinadas a alquiler social o protegido y que ahora se comercializan al precio de mercado.

Ese cambio de titularidad y la gestión por parte de un gran operador han tensionado los precios y contribuido al relevo social en la zona. Según Idealista, ahora las rentas de estas viviendas oscilan entre 1.300 € y 2.100 € mensuales. Para numerosos vecinos, este encarecimiento no solo supone una mayor carga económica, sino también la constatación de que el barrio ha dejado atrás su vocación inicial de alquiler asequible.

El encarecimiento del alquiler tiene consecuencias palpables en el tejido urbano, como la pérdida de diversidad comercial, los cierres de espacios culturales y el desplazamiento de residentes históricos. Ejemplificando esta tendencia se encuentra la emblemática librería Tipos Infames, en el barrio de Malasaña, que anunció su cierre tras 15 años por el efecto de la gentrificación y al alza de costes que sufren los pequeños negocios en los barrios centrales.

La subida en Sanchinarro y en otros barrios ha reavivado críticas políticas y movilizaciones. En este contexto, hace unas semanas el partido Más Madrid lanzó la campaña “Te están robando Madrid” para denunciar la especulación inmobiliaria y la actuación de fondos de inversión en la ciudad, una iniciativa que ha mostrado pancartas en edificios y reclama medidas para controlar precios y aumentar el parque público. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad