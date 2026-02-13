Estupefacción por el barrio de Madrid donde ha crecido un 20% el precio del alquiler en tan solo un año

El precio del alquiler en Madrid encadena año tras año nuevas subidas y ya casi nadie se sorprende cuando aparecen cifras récord. Lo que antes se percibía como un repunte puntual se ha convertido en una tendencia sostenida que tensiona barrios enteros y obliga a muchos vecinos a replantearse si pueden permitirse seguir viviendo donde siempre. En ese contexto de encarecimiento constante, algunos distritos destacan por incrementos especialmente elevados que reflejan hasta qué punto el mercado inmobiliario madrileño sigue al alza.

Sin ir más lejos, los vecinos de Sanchinarro, en el distrito de Hortaleza, han visto cómo el alquiler en su barrio se ha disparado. Según el informe La vivienda en alquiler en España en el año 2025, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio medio del arrendamiento en Sanchinarro subió un 19,9% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Esta subida es la mayor registrada entre los barrios madrileños analizados.

El fenómeno no es aislado, sino que Fotocasa señala que el encarecimiento afectó al 54% de los barrios de la capital. La lista de barrios con alzas importantes en Madrid la encabezan, tras Sanchinarro, Ensanche de Vallecas–La Gavia (11,6%) y Niño Jesús (9,8%), seguidas por Acacias, Nueva España e Imperial, entre otros. Además, Trafalgar y Almagro (Chamberí) continúan siendo las más caras, con precios medios de 25,40 €/m² y 25,17 €/m² al mes, respectivamente.

¿Por qué en Sanchinarro?

En el global nacional, el precio medio del alquiler en diciembre de 2025 se situó en 14,21 €/m² al mes, pero Sanchinarro representa un encarecimiento acusado con respecto a 2024. Una de las causas que explican esta subida es la venta de la promoción conocida como Sanchinarro X al fondo de inversión Nestar (antes Lazora), unas viviendas que en su origen estaban destinadas a alquiler social o protegido y que ahora se comercializan al precio de mercado.

Ese cambio de titularidad y la gestión por parte de un gran operador han tensionado los precios y contribuido al relevo social en la zona. Según Idealista, ahora las rentas de estas viviendas oscilan entre 1.300 € y 2.100 € mensuales. Para numerosos vecinos, este encarecimiento no solo supone una mayor carga económica, sino también la constatación de que el barrio ha dejado atrás su vocación inicial de alquiler asequible.

El encarecimiento del alquiler tiene consecuencias palpables en el tejido urbano, como la pérdida de diversidad comercial, los cierres de espacios culturales y el desplazamiento de residentes históricos. Ejemplificando esta tendencia se encuentra la emblemática librería Tipos Infames, en el barrio de Malasaña, que anunció su cierre tras 15 años por el efecto de la gentrificación y al alza de costes que sufren los pequeños negocios en los barrios centrales.

La subida en Sanchinarro y en otros barrios ha reavivado críticas políticas y movilizaciones. En este contexto, hace unas semanas el partido Más Madrid lanzó la campaña “Te están robando Madrid” para denunciar la especulación inmobiliaria y la actuación de fondos de inversión en la ciudad, una iniciativa que ha mostrado pancartas en edificios y reclama medidas para controlar precios y aumentar el parque público.