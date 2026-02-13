El puente bajo el agua de 200 metros por el que cruzan unas 800 personas al día sin mojarse

Para los amantes del ciclismo y de las experiencias diferentes, existe en el norte de Europa un sendero que parece sacado de un cuento: una estrecha vía que se adentra en el agua hasta el punto de hacer creer que se pedalea sobre ella. Rodeado de bosque y silencio, el recorrido ofrece una sensación casi mágica, como si el paisaje se abriera a golpe de rueda, convirtiendo cada simple paseo en una travesía inolvidable.

Esto es posible en la ciudad belga de Genk, donde un carril bici de poco más de 200 metros atraviesa un estanque del parque recreativo de Bokrijk de tal forma que, en su tramo central, el agua queda a la misma altura que quien pedalea o camina. El itinerario, conocido por su nombre original neerlandés ‘Fietsen door het Water’, que significa ‘Ciclismo a través del agua’, forma ya parte del mapa de experiencias ciclistas de la región.

La obra, concebida como una canaleta hundida que conecta las orillas del lago dentro del paisaje de De Wijers, tiene aproximadamente 212 metros de longitud y unos tres metros de anchura, según recoge el medio local Tekniikka & Talous, y fue diseñada para integrarse sin artificios en el entorno natural. Vista desde la distancia parece una franja que “flota” apenas bajo la superficie y que da la sensación de pedalear en el agua.

Un destino “de bicicletas”

El tramo de ‘Fietsen door het Water’ se inauguró en abril de 2016 y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos de la provincia belga de Limburgo, atrayendo cada día a cientos de ciclistas y peatones. La media diaria ronda las 800 personas y en fines de semana soleados puede dispararse hasta los 5.000 cruces, una popularidad que le ha valido miles de fotografías y una presencia constante en redes.

Técnicamente no es un túnel, sino una calzada que queda por debajo del espejo del agua pero abierta al aire de modo que los usuarios cruzan secos mientras los peces y otros animales acuáticos pueden circular por el fondo. La estructura se hunde hasta 160 centímetros por debajo del nivel del agua en su punto más bajo, aunque la profundidad varía cerca de las orillas, donde el desnivel es más suave para facilitar el acceso.

Según el Brussels Times, el puente está hecho de acero. Sin embargo, según las imágenes y otras fuentes, al menos la superficie de la calzada parece estar hecha de hormigón o recubrimientos sobre la losa. El propio proyecto combinó criterios técnicos y ambientales para minimizar el impacto en la vida acuática y en la gestión de las aguas del estanque, apostando por una integración discreta en el paisaje y por soluciones que permiten el flujo natural del agua y el paso de fauna bajo la estructura.

Los promotores de la iniciativa inscribieron ‘Fietsen door het Water’ como el primero de su categoría y la incluyeron dentro de una serie de inversiones en infraestructuras ciclables que han transformado el paisaje de Limburgo en las últimas décadas. La provincia aprovecha estas propuestas para reforzar su imagen como destino “de bicicletas” y atraer visitantes a rutas señalizadas que conectan parques, bosques y monumentos rurales.