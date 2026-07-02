Una cabaña de madera sin agua, luz ni calefacción sale a la venta por 985.000 euros, pero el truco está en lo que viene con ella: terreno equivalente a 53 campos de fútbol y dos lagos privados

Una minúscula cabaña de madera de una sola habitación ha salido al mercado inmobiliario por la exorbitante cifra de 985.000 euros, aunque la propiedad cuenta con una enorme ventaja: incluye los derechos sobre un terreno del tamaño de 53 campos de fútbol, según ha publicado el Daily Mail. La cabaña es muy básica, ya que sólo tiene una pequeña cocina y una diminuta sala de estar y apenas hay espacio para poner una cama.

La cabaña de madera, que mide 7,8 metros por 6,8 metros, no tiene, además, ni agua corriente, ni electricidad ni calefacción. Pero la ventaja adicional es que viene acompañada de 32 hectáreas de terreno a su alrededor. Se encuentra en el paradisiaco Distrito de los Lagos, cerca del pueblo de Winster, que está próximo al famoso lago Windermere, en Inglaterra.

El comprador tendrá a su disposición dos lagos privados, o lagunas, uno de los cuales se extiende justo al lado de la cabaña de 60 años de antigüedad. Un posible comprador de vivienda, llamado Phil, dijo: "Para mí, eso parece la casa de mis sueños". Otro añadió: "Estás comprando 32 hectáreas de terreno, mucho más que una pequeña cabaña de madera". Pero un tercero fue más escéptico: "¿De verdad alguien lo compraría? Aquí no hay electricidad, ni agua corriente, ni calefacción, ni alcantarillado".

Una vista del lago Windermere, en Inglaterra Getty Images

La propiedad está siendo vendida por la agencia inmobiliaria Ashdown Jones y se anuncia en la web inmobiliaria británica Rightmove. "Con una extensión de aproximadamente 32 hectáreas, esto no es simplemente un terreno, ya que es un lugar con ambiente, privacidad y posibilidades", explica un portavoz de la agencia inmobiliaria.

La propiedad aparece descrita en el anuncio como una zona "donde árboles maduros, hierbas altas, helechos, afloramientos rocosos y aguas tranquilas se unen para crear algo que se siente maravillosamente separado del mundo cotidiano". "En su centro se encuentra una gran laguna privada, con una cabaña de madera situada cerca de la orilla. La cabaña, que mide aproximadamente 7,8 metros por 6,8 metros, está revestida de madera bajo un techo de chapa ondulada e incorpora un contenedor de almacenamiento metálico y un aseo.

Es un lugar sencillo, sin servicios y con mucho carácter, que ofrece refugio, almacenamiento y una vista natural. Según los anunciantes, "se trata de un entorno natural en plena naturaleza, donde el atractivo reside en la tranquilidad, la fauna, las vistas al lago y la sensación de tener un refugio privado en uno de los paisajes más queridos del país. El terreno en sí es variado y rebosa de interés".

Y es que gran parte de esta zona Lambhowe presenta un relieve suavemente ondulado, con zonas de bosque mixto maduro, pequeños bosquecillos de árboles de hoja ancha, márgenes más húmedos alrededor del lago, praderas abiertas y zonas de helechos. Árboles como el roble, abedul, avellano, aliso, sauce, acebo y serbal se encuentran por todo el lugar, junto con especies plantadas en la finca, como el cedro rojo occidental, abeto noble, cicuta y la secuoya costera.

En conclusión, añade el anunciante, "el bosque tiene un aspecto natural y consolidado, con diferentes zonas que crean una experiencia cambiante a medida que uno se mueve por el paisaje". Y, tras la evaluación de la propiedad, se observó que los lagos de montaña eran ricos en aves acuáticas, y se entiende que el bosque circundante alberga una gran variedad de vida silvestre. También se observó la presencia de corzos y ciervos rojos, y existen indicios de que ya se está llevando a cabo una gestión forestal responsable. Junto a la zona boscosa, las áreas de pastos permanentes y de pastoreo extensivo aportan mayor flexibilidad a las posibilidades de esta propiedad, añaden los vendedores.

En concreto, "alrededor de 8 hectáreas podrían volver a destinarse a la producción agrícola mediante la introducción de ganado", asegura. En cuanto al interior de la vivienda, detallan que "la cocina es mucho más pequeña en comparación con la sala de estar principal, que cuenta con una encantadora chimenea". Así como que hay canoas que se pueden guardar en las vigas del techo, lo que convierte a la cabaña en el escondite salvaje perfecto en medio de la naturaleza.