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Canadá hunde una placa de 953 toneladas en un pozo de 35 metros: el primer minirreactor de Occidente suministrará electricidad a 300.000 hogares
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Canadá hunde una placa de 953 toneladas en un pozo de 35 metros: el primer minirreactor de Occidente suministrará electricidad a 300.000 hogares

Según lo previsto, la instalación estará conectada a la red eléctrica a finales de 2030.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Trabajadores realizando tareas de mantenimiento en un generador de una central hidroeléctrica.
Trabajadores en un generador de una central hidroeléctrica.Getty Images

En los últimos años, la transición energética ha situado a las energías renovables en el centro del debate. La expansión de la energía solar y eólica ha acelerado el abandono de los combustibles fósiles, pero también ha reabierto la conversación sobre cómo garantizar un suministro eléctrico estable cuando el sol no brilla o el viento deja de soplar. Por ello, la energía nuclear vuelve a ganar protagonismo como una fuente capaz de generar electricidad de forma continua.

En este contexto, Canadá ha dado un paso que puede marcar un antes y un después en el desarrollo de esta tecnología. El país ha instalado una gigantesca placa de acero y hormigón de 953 toneladas en el fondo de un pozo de 35 metros de profundidad, una maniobra clave para levantar el primer pequeño reactor modular (SMR) del mundo occidental que aspira a conectarse a la red eléctrica.

La estructura servirá de base al reactor BWRX-300, desarrollado por GE Vernova Hitachi, con una capacidad de 300 megavatios, suficiente para abastecer de electricidad a más de 300.000 hogares con bajas emisiones de carbono. La placa se ha situado en la central de Darlington, en la provincia de Ontario, y si se cumplen los plazos previstos, la instalación estará conectada a la red eléctrica a finales de 2030.

Más de 200.000 millones de dólares

El proyecto de Darlington contempla la construcción de cuatro reactores, que sumarán una potencia total de 1.200 megavatios. La inversión prevista alcanza los 20.900 millones de dólares canadienses, una cifra que incluye la construcción, infraestructuras comunes y reservas financieras. Una vez estén operativas las cuatro unidades, el complejo tendrá capacidad para suministrar electricidad con bajas emisiones a alrededor de 1,2 millones de viviendas.

La tecnología incorpora sistemas de seguridad pasivos, diseñados para mantener la refrigeración del reactor mediante la circulación natural del agua en caso de incidencias, reduciendo la dependencia de equipos activos. Las autoridades confían en que la fabricación en serie de este tipo de reactores permita reducir costes en el futuro, aunque esa promesa todavía debe demostrarse con el paso de los años.

La Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear autorizó la construcción del primer reactor en 2025 y el proyecto continúa avanzando por fases. No obstante, antes de comenzar a producir electricidad será necesaria una licencia específica de operación. Si los plazos y el presupuesto se cumplen, Darlington podría convertirse en el modelo de referencia para el despliegue de reactores modulares pequeños en Norteamérica y Europa.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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