Facundo, arquitecto, rompe los esquemas sobre la calefacción: "Es solo para las tardes muy nubladas o las noches muy frías"

El Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa en 21,3º la temperatura media de la calefacción en los hogares españoles durante el día. Según la Organización Nacional de Consumidores y Usuarios (OCU), la reducción de un grado de esta temperatura media nacional supondría un 7% de ahorro en las facturas energéticas.

El arquitecto, Facundo Casenave, va un paso más allá y argumenta que "la calefacción es solo para las tardes muy nubladas o noches muy frías", tal y como recoge la revista Interiores. Esta afirmación tan contundente del profesional parte de la premisa que, para él, el confort térmico no consiste en subir grados al termostato, sino de la propia concepción de la vivienda y de su diseño.

Por tanto, de acuerdo al arquitecto, la construcción de la vivienda constituye la base de la pirámide para que un hogar disfrute de ese bienestar térmico tan demandado. Por ello aboga por estudiar la orientación, la cantidad de luz natural que recibe a lo largo del día y la capacidad del inmueble para conservar el calor que va adquiriendo durante la jornada.

Casenave arroja una lanza en contra de los sistemas de calefacción por medio de aires acondicionados, como las clásicas bombas de frío y calor, dado que "seca el aire, es poco eficiente y, por tanto, bastante costoso". El mismo apuesta por incorporar los "sistemas de radicación", más eficientes, siguiendo sus palabras, dado que distribuyen el calor uniformemente sin necesidad de que haya movimientos de aire.

El poder de la orientación de la vivienda

Más allá de los aparatos de radiación, Casenave afirma que el sol es el mejor sistema de calefacción, de ahí que la orientación de la vivienda juegue un papel sustancial para sacarle el máximo rendimiento en los días de frío.

De esta forma, la fórmula consiste en orientar la casa hacia la climatización, de tal forma que la temperatura se mantenga en el hogar naturalmente, aportando esa comodidad sin necesidad de depender de aparatos externos: "Esto no quiere decir que pienses en tu vivienda sin un sistema de calefacción", matiza.

Ideas en tu casa ya construida

Muchas de las ideas que aporta dicho arquitecto pasan por viviendas que todavía no están construidas. En hogares que ya están habitados, los inquilinos pueden sellar las infiltraciones, mejorar el acristalamiento, añadir masa térmica, reorganizar el espacio para aprovechar ese solo y ventilar de forma controlada para sacar el máximo partido al calor natural del espacio.

Potenciar el ahorro

De acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, las medidas de ahorro en calefacción consisten en ajustar la temperatura de cada estancia, lo que supone un potencial de ahorro de entre el 10 y el 20%. El mismo potencial se puede conseguir al apagar la calefacción al salir de casa.

Por último, hacen hincapié en la importancia de evitar pérdidas de calor al ventilar, que se traduce en un potencial de ahorro de entre el 15 y el 20% de las facturas energéticas. Asimismo, se recomienda "abrir a la vez las ventanas de toda la casa, manteniendo abiertas las puertas que comunican las estancias".