Fallece su madre, se pone a clasificar sus pertenencias y casi no puede creer lo que encuentra en un cajón

Un hombre de 34 años, llamado Liam Carter, de Bispham, estaba revisando las cosas que dejó su madre tras fallecer, cuando de repente, en unos de los cajones de la cocina, halló un misterioso sobre doblado, que albergaba en su interior un boleto ganador de Euromillones.

Según recoge la publicación británica LancashirePost, el boleto era para el sorteo del viernes 18 de abril de 2025, es decir, solo dos días después de que su madre Anne falleciese. "Estaba escrito de su letra, había escrito 'Sat draw, '¡no lo olvides!' en el frente", contó en una entrevista el propio Liam.

"Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me dijo que lo comprobara. Lo escaneé con la aplicación de la Lotería Nacional y decía que era un boleto ganador, pero tendría que llamar a la línea de lotería", añadió.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En el momento que llamó, no pudo salir de su asombro, pues el premio que le dijeron le dejó sin palabras. El número había acertado cinco números principales, lo único que le faltaban eran las dos estrellas de la suerte. "Cuando me dijeron que valía 18.043 libras, me quedé helado. Debí haberme quedado callado al teléfono. No se sentía real. Nunca ganó nada grande en su vida, y ahora esto", aseguró.

Según defendió Liam, su madre siempre jugaba a la lotería y dejaba los boletos en el mismo lugar, aquel cajón de la cocina. "Ella siempre dijo que si alguna vez ganaba, el dinero sería para mí. Y aunque nunca supo de esta victoria, realmente se sintió como algo que me dejó atrás. Como un último regalo", dijo emocionado. Ahora, el británico quiere usar el dinero para un depósito fijo, uno de los sueños que tenía en vida su madre.