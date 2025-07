La formidable trampa para turistas oculta en el país vecino de España: "Me multaron al volver de vacaciones"

En Italia, un país que por su estilo de vida y su cercanía podría considerarse como vecino de España, un importante número de turistas internacionales están recibiendo multas al regresar de las vacaciones.

La 'trampa' se encuentra en un papel que entregan las máquinas expendedoras de las autopistas de peaje italianas. Aunque muchos piensan que se trata de un recibo tras haber pagado, la realidad es bien diferente.

Tal y como informa el medio de comunicación alemán Focus, hay algunos turistas que han llegado a recibir sanciones económicas de hasta 3.000 euros tras recoger ese papel en la autopista de peaje y no prestarle atención. "Me multaron al volver de vacaciones", ha contado uno de los afectados.

El motivo es que lo que señala el documento entregado por la máquina es que el pago del peaje no se ha realizado correctamente. En consecuencia, unas semanas o meses después la persona que ha viajado a Italia recibe en su casa una carta con la multa.

La confusión se da por dos razones. La primera de ellas es que el papel está en italiano, un idioma que los viajeros internacionales no entienden. Y la segunda es que pese a no completarse el pago, la barrera del peaje se abre por seguridad.

Para evitar caer en esta 'trampa', los turistas deben revisar el documento que se entrega en el peaje. Si en el papel está escrito "Mancato Pagamento", significa que ha ocurrido algún tipo de problema con la tarjeta que ha provocado que el pago no se realice. Por lo tanto, se debe guardar el documento y realizar el pago en un plazo de 15 días a través del sitio web de Autostrade per l'Italia para no ser multado.